/ROZHOVOR, ANKETA/ Nová krajská nemocnice, která měla stát ve Zlíně-Malenovicích, je stále tématem diskuzí politiků, veřejnosti i zdravotnických odborníků. V minulém týdnu zastupitelé Zlínského kraje odhlasovali zrušení investičního záměru na její výstavbu. Velkým zastáncem projektu byl a je jeho autor Martin Šamaj, odborník na výstavbu nemocnic nové generace, zdravotní politiku a organizaci zdravotní péče. Ve svém portfoliu má například nemocnici v Bratislavě-Borech, koncepci rozvoje Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze nebo Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně | Video: Iva Nedavašková

Jste autorem projektu krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, která se nakonec stavět nebude. Můžete stavbu jednoduše popsat?

Projekt byl jeden z prvních, které jsme navrhovali po nemocnici nové generace v Bratislavě, která dnes úspěšně funguje, nabízí zdravotníkům a pacientům špičkovou medicínu a klientský přístup. Nemocnice v Malenovicích měla splňovat všechny atributy procesně orientované nemocnice a je škoda, že se projekt nerealizoval. Podle původního harmonogramu se měla v červnu 2025 nemocnice slavnostně otevírat. Těší mě, že tento projekt inspiroval jiné vlastníky a majitele v Česku a na Slovensku.

Byla příprava projektu v něčem specifická? Například lokalitou, logistikou mimo centrum a podobně?

U projektu se podařilo hned v úvodu vykoupit za jednotnou cenu něco málo přes 50 pozemků. Tak velké území se Zlínskému kraji podařilo vlastnicky zcelit a učinit z běžného pole exkluzivní území na společensky významný projekt. Projekt samotné nemocnice řešil veškeré souvislosti se záchytným parkingem, s vytvořením venkovního a vnitřního nemocničního bulváru a tak dále. Oddělené trasy akutních pacientů od plánovaných, centralizovaná poliklinika hned u autobusové i vlakové zastávky a mnoho dalšího.

Obyvatelé Zlína by se do roku 2026 mohli dočkat obnovy sadu Svobody

Byla by nová nemocnice v Malenovicích pro pacienty výhodná?

Přinesla by jednoduchost v orientaci, dostupnost veřejné autobusové dopravy, kvalitní parking, bezpečné procesy v poskytování zdravotní péče v prostoru, který se buduje okolo pacienta. A ne, že pacient a zdravotní péče se přizpůsobuje historickým budovám, které nějak opravíte a případně dobudujete.

Jaké jsou vůbec trendy ve stavbě nemocnic nové generace ve světě?

Jsem rád, že se potvrzuje dlouhodobý názor, že zdravotnictví jako veřejný statek má i v budování infrastrukturálních parků zelenou, a to nejen v České republice. Příkladem jsou aktuálně realizované projekty významných investic ve zdravotnictví. Možností je několik, a vždy důsledně analyzujeme, která z variant je účelná, efektivní a hospodárná pro konkrétního zákazníka. Zde jen upřesnění, že novou nemocnici můžeme vybudovat i ve stávajícím areálu nemocnic, ale musíme mít dostatečně velkou rozvojovou plochu na výstavbu nové nemocnice na 25 let, a ještě i s další rozvojovou plochou pro nadcházejících 25 let. S takovou premisou přistupuje například holandské zdravotnictví. Další možností je postavit nemocnici na zelené louce. Zde je podmínkou územní rezerva, a pokud ani jedna z navrhovaných variant není možná, pak přichází na řadu obtížně realizované rekonstrukce, přístavby a dostavby.

Nemocnice nové generace splňují velmi přísná opatření jak z pohledu hotelového komfortu, tak procesně orientované péče se splněním náročných hygienicko – epidemiologických podmínek. Nelze opomenout bezpečnostní strategie, které se budou v současných nemocničních parcích v České republice dodržovat a implementovat obtížně.

Baťův mrakodrap slaví 85. výročí. K narozeninám dostane nový kabát

Je každá stavba unikátní nebo existuje nějaký „mustr“ pro stavbu nemocnic?

Každá nemocnice a koncepce se tvoří na míru konkrétnímu zdravotnickému zařízení a jeho oborovému okolí. Každé zdravotnické zařízení má své ,,nemoci“, a vždy je nutné si říci, kde chci vidět své zdravotnictví za 15 - 20 let. S tímto pohledem pak zahájit analýzy, jak se v regionu vyvíjí nemoci, stárnutí populace, kde budou priority v jednotlivých lékařských odbornostech, kde se bude a jak optimalizovat síť a mnoho dalšího.

Co by v moderní nemocnici nemělo chybět a co je naopak přežitek z minulosti?

Moderní nemocnice se budují s procesně orientovaným duchem. Lze si to přirovnat k anatomii lidského těla. Nelze opravit část orgánu v těle a vložit ho do jiné dutiny, kam nepatří. Takto mnohdy vypadají stávající areály nemocnic.

Jaký je rozdíl mezi rekonstrukcemi, dostavbami objektů ve stávajících areálech nemocnic a výstavbou nové nemocnice na „zelené louce“?

Rozdílů je mnoho. Předně se hodnotí, zda vlastník nemocnice má volnou plochu k vybudování nové nemocnice, kde lze zdravotnickou instituci postavit. Následně se hodnotí stávající objektová soustava a její dopravní a inženýrské napojení. Zpracuje se detailní medicínský plán budoucích potřeb a hodnotí se, jak lze budoucí potřeby občanů a medicíny zajistit ve stávající struktuře nebo v nové nemocnici. Na základě takto detailních rozborů se má následně vlastník rozhodnout.

Jak bude hospodařit Zlín v roce 2024? S rekordním schodkem 256 milionů

Často se diskutuje ekonomika a náročnost rekonstrukce versus stavba nové nemocnice. Jaký je váš pohled? Lze jednoduše popsat rozdíly a co je z hlediska vlastníka výhodnější?

Kdo někdy něco stavěl nebo rekonstruoval, tak má vlastní zkušenosti. S nadsázkou a úsměvem musím konstatovat, že nemocnice není rodinný dům. Nároky na poskytování kvalitní zdravotní péče jsou extrémně vysoké a pokud chcete nabídnout a porovnávat komplexní rekonstrukci, přestavbu, dostavbu, demolice a stavbu nových objektů s vybudováním nové nemocnice na zelené louce, tak nová nemocnice bude vždy levnější. Už jen z principu času a hodnoty peněz v čase. Výstavbou nové nemocnice nemáte starosti, kde máte zajistit náhradní medicínský provoz po dobu všech rekonstrukcí, dostaveb. Pacienty, rodinné příbuzné a zdravotnický personál neobtěžuje stavební hluk, prach, a hlavně v jednom čase vše postavíte, instalujete potřebné vybavení a můžete bez zásadních starostí přesouvat zdravotnické provozy do nového. Klíčová jsou však fakta, zda máte k dispozici a ve vlastnictví kvalitní území, které lze špičkově připravit na výstavbu nových nemocnic. Pokud se takové území vyskytne a vlastník nebo majitel má k dispozici pozemek, tak vždy vychází výstavba nové nemocnice levněji.

Klíčové rozdíly u výstavby nové nemocnice nebo rekonstrukce stávající podle Martina Šamaje.

Nová nemocnice: Řeším celou logistiku a péči o pacienta, unifikace zdravotnických pracovišť

Zohledňuji epidemiologické trasy

Poskytovaná péče je bezpečná a kvalitní

Vše vybuduji najednou v jednom časovém harmonogramu

Investice v jednom čase, kdy potřebuji dostatečné finanční zdroje (často nutné vícezdrojové finance – vlastní zdroje/dotace/cizí zdroje (např. Evropská investiční banka)

Náročné na přípravu, kvalitu projektového týmu (neumí to každý, hodně starostí a nutnost špičkového týmu)

Odhodlání udělat pro další generaci něco pořádného (to v ČR chybí)

Velká společenská odpovědnost (majitele, politika, manažera) Přirovnání: Buduji integrovaný medicínský (autobusový) systém. Rekonstrukce nebo dostavby stávajících nemocnice: Projekty jsou většinou rozděleny na etapy

Časově náročnější, jak příprava, tak realizace

Nákladnější investičně a následně i provozně

Vždy během samotné rekonstrukce a dostavby omezení hluková, prach aj.

Projektově to umí, lze říci ,,každý“

Rozložení finančního rizika na etapy, tj. plním po částech a nehrozí riziko chybějících finančních prostředků

Nízká společenská odpovědnost (majitele, politika, manažera) Přirovnání: Buduji jednotlivé medicínské (autobusové) zastávky.

Velké kino ve Zlíně čeká příští rok zátěžová zkouška

Je možné, aby zrekonstruovaná nemocnice/budova byla stejně energeticky náročná jako nová?

Nejsem odborníkem na energetickou náročnost, ale z projektů, které realizujeme, je zřejmé, že i rekonstrukce budovy vyžaduje splnění norem, které nepatří mezi levné záležitosti.

Dají se popsat výhody pro pacienta a jeho rodinu v jednotlivých typech zdravotnického zařízení (zrekonstruovaná nemocnice/ nová nemocnice)?

Výhodu lze vnímat v hotelovém komfortu pro pacienta. Existují jistě i velmi zdařilé rekonstrukce zdravotnických objektů, kde pacient i rodinní příbuzní kladně ohodnotí hotelový komfort nemocničního pokoje, případně rekonstrukce zajistí intimitu, zvukovou izolaci a komfort jedno nebo dvoulůžkového pokoje. Právě poslední zmíněný komfort ve velikosti nemocničního pokoje je mnohdy u rekonstrukcí omezujícím a limitujícím faktorem. Samotná rekonstrukce přinese výsledek, kdy na pokoji leží tři a více pacientů. Nebo za cenu dispozičního řešení dochází k prostorové limitaci nemocničního pokoje a pak při manipulaci s ležícím pacientem musíte opětovně měnit polohy ostatních nemocničních postelí v pokoji. Kdo již v nemocnici ležel, tak to zná.

S tímto se v nově budované nemocnici nesetkáte. Vše je unifikováno, velikost je přizpůsobena moderním trendům a velikosti nemocničních postelí, které také nabývají na velikosti. Novou nemocnicí posouváte standard daleko za hranice, co stávající většina zdravotníků a pacientů v naších podmínkách zná. Pacient dostává nabídku procesně orientované péče, kdy na sebe navazují jednotlivé provozy, místnosti a zdravotní služba se stává bezpečnější, kvalitnější a rychlejší. Rekonstrukce vám tyto inovativní prvky nenabídne. Vždy se budete muset prostorově limitovat.