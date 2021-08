Prázdninovou novinkou bylo zavedení očkování proti nemoci covid-19 bez předchozí registrace.

Ve Zlínském kraji se mohli takto nechat lidé očkovat ve zlínské PSG aréně, v luhačovickém zdravotním středisku, v uherskohradišťském zařízení společnosti Medical Plus a ve vsetínské hale Na Lapači. Postupně se přidaly další zařízení v kraji, kde bylo toto očkování možné, například na kroměřížském výstavišti.

Tuto možnost využily v kraji stovky zájemců, kteří tak své cestovatelské záměry mohou bez starostí uskutečnit. Další lidé, kteří se chtějí nechat očkovat proti nemoci covid-19, budou ale muset jít již od poloviny srpna z velkých očkovacích center do nemocnic, kam se očkování zpět přesune.

Lidé, kteří očkováním neprošli, tak mají nyní možnost volby: buď dovolenou strávit v České republice anebo mohou využít dalších možností, jak prokázat bezinfekčnost.

„Hlavním úkolem je motivovat občany k vakcinaci proti onemocnění covid-19, na čemž se podílí nejen Krajský hygienická stanice Zlínského kraje, ale také Zlínský kraj,“ uvedla v rozhovoru pro Deník, ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (KHS ZLK) Eva Sedláčková.

Jaká jsou nyní nová pravidla pro získání bezinfekčnosti v souvislosti s onemocněním covid-19?

Od pátku 9. července je účinná změna v prokazování bezinfekčnosti po očkování. Od daného data budou za bezinfekční považovány osoby, které budou 14 dní po plně dokončeném očkování. Od stejného data se nově budou zaměstnanci po návratu ze zahraničí prokazovat negativním testem.

Pro prokázání bezinfekčnosti platí negativní antigenní test, který je starý maximálně 72 hodin a negativní PCR test, který má maximálně sedm dní. Doklad je nutný například při návštěvě památek, divadla, koupališť nebo ubytování, využívání služeb jako například kadeřník, wellness nebo účast na hromadných akcích. U sebe by jej také měli mít návštěvníci restaurací.

Co nyní potřebují lidé, kteří cestují do zahraničí?

Cesty do zahraničí se řídí dle opatření v cílové zemi / destinaci. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí, kde je průběžně aktualizován rozcestník pro cesty do zahraničí.

Musí mít lidé cestující do zahraničí k vydanému takzvanému covid pasu současně i například potvrzení o negativním testování?

Výjimky z povinného testování vždy závisí na opatření konkrétního státu a vzájemných dohodách o uznávání očkování. Takováto dohoda je již platná mezi členskými státy EU a dále mezi Českou republikou a státy zveřejněnými na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Jak je to u lidí, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou ve lhůtě, kdy nemusí prokazovat bezinfekčnost?

Osoby, které prodělaly toto onemocnění a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dnů, mají taktéž výjimku z testování. Musí ovšem disponovat potvrzením o prodělaném onemocnění.

Jak je to s registrací po návratu ze zahraničí? Je povinná při návratu z každé země nebo jen například ze Slovenska?

Obecně je každá osoba, která pobývala mimo území ČR déle než 12 hodin v posledních 14 dnech (při cestách do a z ČR ze sousedních států pak platí výjimka 24 hodin), povinna vyplnit příjezdový formulář. Existuje celá řada výjimek pro vyjmenované osoby, které jsou uvedeny v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví, například mezinárodní doprava, pendleři, diplomaté, děti do šesti let aj. , kteří příjezdový formulář nemusí vyplňovat.

Za jakých podmínek je povinná karanténa při příjezdu ze zahraničí?

Samoizolace po návratu ze zahraničí se řídí dle seznamu zemí podle míry a rizika nákazy, který zveřejňuje a aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví. Podmínky jsou rozdílné a vycházejí z aktuálního zařazení konkrétního státu mezi takzvané zelené, oranžové, červené, tmavě červené nebo černé země.

Jak je to s hrazením testů?

Ze zdravotního pojištění má každý pojištěnec nárok na antigenní test jednou za sedm dní a dva PCR testy měsíčně. Tyto podmínky vláda zpřísnila kvůli riziku šíření varianty viru delta, proti které je jedna dávka vakcíny méně účinná.

Nadále ale nebudou potřeba testy u lidí, kteří již koronavirus prodělali a od jejich pozitivního testu uplynulo méně než 180 dnů.

Jaké jsou v očkování novinky?

Novinkou ve Zlínském kraji je zpřístupnění možnosti nechat se očkovat proti nemoci covid-19 pro neregistrované zájemce ve čtyřech očkovacích místech.

Očekáváte zájem veřejnosti o toto očkování?

Ano, ve Zlínském kraji jsou otevřena tato centra i pro neregistrované zájemce o očkování. Ta budou v provozu v pracovní dny v době od 8 do 15 hodin. Předpokládáme desítky až stovky zájemců. V případě většího zájmu by byla provozní doba center upravena.

Jakými vakcínami jsou tito zájemci očkováni?

Jsou pro ně připraveny očkovací látky od společnosti Johnson&Johnson, což je jednodávková vakcína a očkovací látka Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech, zde se jedná o dvoudávkovou vakcínu. Tato je určena pro zájemce od 12 let.

Jak je na tom vlastně Zlínský kraj s proočkovaností proto nemoci covid-19? Jaký je o toto očkování zájem?

Proočkovanost v našem kraji činí dle místa trvalého bydliště 47 procent.

Připravuje se KHS ZK na případnou novou vlnu pandemie? Jak?

Celosvětová zdravotnická organizace předpokládá, že s narůstajícím počtem onemocnění covid-19, která jsou způsobena mutací viru, dojde pravděpodobně k další vlně onemocnění. Nejdůležitější prevencí a obranou proti onemocnění, zejména závažným formám nákazy, kdy dochází k předčasným úmrtím, se zahlcením zdravotnického sytému, je očkování. To je hlavním úkolem. Motivovat občany k vakcinaci, na čemž se podílí nejen KHS ZK, ale i Zlínský kraj. Z pohledu hygieniků je v této chvíli důležité provádět kontroly nad dodržováním mimořádných opatření a trasování všech rizikových kontaktů, aby se snížilo šíření onemocnění mutací na co nejmenší míru.

Sledujete vývoj nových mutací?

Ano, denně. Spolupracujeme s laboratořemi, které nám pomocí diskriminačního PCR dokáží diagnostikovat suspektní mutace viru. U nemocných se suspektní mutací viru provádíme cestou chytré karantény epidemiologické šetření zaměřené zejména na trasování rizikových kontaktů. Současně zjišťujeme i zdroj nákazy. U většiny případů se zpočátku jednalo o onemocnění importovaná, tj. dovezená ze zahraničí. Bohužel, již se nám nyní objevují i onemocnění, kdy zdroj není dohledán. V tomto případě již nelze vyloučit komunitní šíření nákazy.

Objevila se nějaká z nich již v našem kraji? Jaká?

Ve Zlínském kraji máme k dnešnímu dni potvrzeno celkem šest mutací delta. Další laboratorní nálezy suspektních mutací čekají na dotypování v sekvenčních laboratořích. Až po sekvenci v těchto laboratořích lze suspektní nález hodnotit jako mutaci.

Podle informací Zlínského kraje se budou očkovací místa budou uzavírat postupně podle zájmu o očkování. Poslední den vakcinace už ohlásila na 15. srpna Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB), která provozuje očkovací centrum v PSG aréně ve Zlíně. Následovat by měla Kroměříž, tedy přesun očkovacího místa z Výstaviště Kroměříž do tamní nemocnice. Předpokládaný termín je stanoven na 25. srpna.

„Ve Vsetíně, kde spustili v závěru minulého týdne očkování bez registrace, udrží provoz očkovacího místa ve víceúčelové hale Na Lapači nejdéle do 31. srpna. Také tady se pak očkování přesune do nemocnice,“ upřesnil hejtman s tím, že naočkovat se bez předchozího objednání sem denně dochází průměrně šest desítek lidí,“ upřesnila za hejtmanství mluvčí Soňa Ličková.

Vedení kraje také podle informací mluvčí zjišťuje a dojednává podmínky otevření očkovacích míst bez registrace ve Zlatém jablku v centru Zlína a v OC Centro Zlín v Malenovicích.

„Ve Zlatém jablku v centru krajského města bychom mohli spustit testování na covid už ve středu 4. srpna, očkovat bez registrace budeme schopni za týden, tedy v pondělí 9. srpna,“ uvedl Radim Holiš.

Do konce týdne tak vedení kraje rozhodne o zřízení mobilních očkovacích týmů.

Ve Zlínském kraji překročila proočkovanost populace hranici 50 procent. Nejvíce lidí s ukončeným očkováním dvěma dávkami je ve věkové skupině 65–69 let (50639 osob), dále mezi seniory ve věku 70–79 let (43738 osob) a v kategorii 40–49 let (35992 osob).