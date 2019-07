Zdeněk Langer má ve své sbírce přes 6 tisíc propisek různých tvarů, barev i popisů. První propisku dostal v roce 1956 a od té doby se u něj hromadily další a další. V České republice je mezi sběrateli asi na dvanáctém místě a počet jeho propisek se stále zvedá.

„Sběratelem jsem se stal přibližně před třemi roky. Do té doby to nikdo nevěděl, což bylo na jednu stranu dobře. Potom by se někomu ztratilo pero a hned by bylo: To byl Langer,“ vypráví s úsměvem sběratel. O propisky se pečlivě stará, technicky jsou funkční všechny.