Zlínsko - [VIDEO] Finanční úřady na Zlínsku zažívají jako každoročně poslední březnový týden boom. Většina lidí odevzdává daňové přiznání a platí daň z příjmu na poslední chvíli. Úřady se proti davům lidí proto pojistily.

Finanční úřad ve Zlíně | Foto: DENÍK

Od úterý až do pondělí příštího týdne prodloužily úřední hodiny. „Podatelny i pokladnu máme otevřené do šesti hodin večera,“ upřesnil ředitel Finančního úřadu ve Zlíně Josef Langer. Běžně totiž fungují v pondělí a středu do 17 hodin, ostatní dny potom do tří odpoledne. Stejným způsobem se pojistily i v Otrokovicích a Valašských Kloboukách. „Úřadovat navíc budeme i v sobotu dopoledne od osmi do dvanácti,“ přiblížil ředitel otrokovického Finančního úřadu Miloslav Mikeštík.

Ve Zlíně bude obsluhovat poplatníky i více pracovníků. „Jejich počet jsme navýšili ze tří na osm,“ sdělil ředitel Langer. Na ostatních pobočkách to možné není. „Jelikož ale zaměstnanci fakticky stráví na úřadě delší dobu, než jsou úřední hodiny, vezmou si přesčasy a potom neplacené volno,“ poznamenal Mikeštík.