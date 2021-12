V prosinci letošního roku konečně mohl investor stavby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začít budovat úsek D49 Hulín-Fryšták,

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla, výstavba tohoto úseku potrvá 35 měsíců.

Na Vánoce 2024 do Fryštáku po dálnici: D49 z Hulína dostala zelenou

Hotovo do podzimu roku 2024

„To znamená, že termín jeho zprovoznění je listopad 2024, pokud nenastanou jakékoliv komplikace, ať soudní nebo stavební,“ poukázal na komplikace se začátkem stavby tohoto dopravního tělesa. Přesto si podle svých slov ˇgenerální ředitel ŘSD oddechl.

„Jsem šťastný, že se podařilo se stavbou začít, protože mnozí tomu už ani nevěřili, že se zde tyto práce rozeběhnou. To martyrium příprav bylo neskutečné, čekali jsme pět let na nějaké rozhodnutí soudů, čekali jsme na právní moci ke stavebním povolením a jiné kroky. Myslím, že lidé, kteří se kolem toho točili takovou dobu, jsou šťastní, že stavební povolení nabylo právní moci a že se do práce daly stavební stroje, Já jen v tuto chvíli věřím, že to už nikdo nezastaví a že nebudeme muset stavbu zastavit, To riziko tady stále je,“ komentoval začátek stavby Radek Mátl.

Letité odkládání stavbu prodraží

Podle něj letité odkládání začátku výstavby dálnice, ji prodraží, námitky odpůrců ji budou stát o 2,5 miliardy korun více.

„Prodlužování začátku stavby navýšilo její náklady. To si musíme říct na rovinu. Byla vysoutěžena za necelých šest miliard korun v roce 2008. Stavba má v sobě zakomponovanou valorizaci a v nákladech udělá poměrně velkou částku,“ připomněl generální ředitel ŘSD.

Zmínil, že i když v souvislosti s tím se zhotovitelem hledají řešení, například dohodnutím slev, přesto se do konečné ceny tohoto úseku mohou promítnout v jejím průběhu změny, které zde určitě nastanou. A to například z důvodů změny předpisů, požadavků objednatele, aktuální situace a jiných faktorů.

„Změn a věcí bude určitě více a já v tuto chvíli odhaduji, že cena naroste zhruba o nějakých 40 procent oproti původní. Odhadem půjde o 2 – 2,5 miliardy navýšení ceny. Takže cena díla se může pohybovat okolo osmi miliard korun,“ zmínil Radek Mátl.

Stavba jako symbol složitosti

Kroky, které vedly k tomu, než začaly stavební stroje připravovat terén pro výstavbu dálničního tělesa, považuje za extrém.

„Tato stavba je symbolem složitosti přípravy dopravních staveb v České republice a myslím, že je ukazatelem, jak to je zbytečné komplikované a jak zbytečně a obecně stavba jak v přípravě, tak v realizaci prodražuje. Takže tato stavba je pro mne symbolem: takto ne. Takto je to velmi špatně. Jsem rád, že se nám to podařilo dotáhnout, pro mne je to však pozdě,“ komentoval Radek Mátl.

O projektu:

Účelem stavby je vybudování kapacitní komunikace, která umožní převést vysoké intenzity silniční opravy z komunikací vedených zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova i Hulína na nově navrhovanou kapacitní komunikaci D49. To se příznivě dotkne i všech obcí na stávající trase silnice I/49, I/55, II/490 a II/432 v okresech Kroměříž a Zlín.

Hlavní trasa: délka: 17 300 m, kategorie: D 24,5/120, počet všech stavebních objektů: 230

Mostní objekty: na dálnici 16, nad dálnicí 9, na ostatních komunikacích 5, celková délka mostů: 1773 m

Mimoúrovňové křižovatky: MÚK Třebětice, MÚK Holešov

celková délka větví: 2600 m

Protihlukové stěny: počet: 10 (celková délka: 5626 m)

Přeložky ostatních komunikací: počet: 27 (celková délka: 8320 m)

Přeložky inženýrských sítí:vodohosp. objekty: 29 179 m, objekty elektro: 99 500 m, přeložka plynovodu: 5260 m

Celkový objem zemních prací: výkopy: 965 000 m3, násypy: 2 705 000 m3

Název stavby: Dálnice D49 Hulín–hranice ČR/SR, stavba 4901 Hulín–Fryšták

Místo stavby: Zlínský kraj

Katastrální území: Hulín, Pravčice, Količín, Všetuly, Holešov, Třebětice, Martinice, Žeranovice, Zahnašovice, Horní Lapač, Racková, Dolní Ves

Druh stavby: novostavba

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DSP: Sdružení Viapont/Pragoprojekt

Zhotovitel: Sdružení Hulín–Fryšták, Skanska DS a.s., Eurovia a.s., Metrostav a.s., DSP, a.s. Porr a.s.

Cena stavby dle smlouvy z roku 2008: 5 959 599 028 Kč (bez DPH) Zdroj: ŘSD.