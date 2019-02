Zlín - Pro všechny žáčky, kteří poprvé usednou do školních lavic, připravuje zlínská zoo milé překvapení.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Filip Mach

Ve čtvrtek 1. září je pracovníci zoo přivítají před hlavním vstupem do zoo a zdarma jim věnují dětskou vstupenku pro tento den a hezký dárek.

„Vítání prvňáčků bude do 15 hod. probíhat v prostoru hlavního vstupu. Po 15 hod. pak vstupenku a dárek předá paní pokladní v zooshopu u hlavního vstupu do zoo," uvedla mluvčí zahrady Romana Bujáčková. (ex)