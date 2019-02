Luhačovice - Již padesátý ročník Diabetologických dní včera začal v Luhačovicích na Zlínsku. Záštitu nad akcí převzala první dáma České republiky Ivana Zemanová.

Její manžel, prezident Miloš Zeman, který má diagnostikován diabetes, podle ní dělá v léčbě velké pokroky. „Já doufám, že prozřel. Řekla bych, že jsou již viditelné výsledky," uvedla v rozhovoru pro Zlínský deník Ivana Zemanová.

V případě diabetu první dáma vidí hlavně problém v podceňování choroby.

„U každé nemoci, u které člověk nepociťuje bolest, ji trošku podceňuje a bohužel se jí začne věnovat až v době, kdy je léčba nevyhnutelná," uvedla. V Česku je podle zakladatele Diabetologických dní profesora Jaroslava Rybky přibližně tři čtvrtě milionu diabetiků a dalšího čtvrt milionu o chorobě neví.

„Je to zákeřná choroba, která nenápadně začíná, může však mít závažné komplikace," podotkl Rybka. (poh)

Manželka prezidenta ČR Ivana Zemanová v rozhovoru pro Deník říká:

Necítím se být v roli první dámy, spíše po boku manžela

/ROZHOVOR/ Záštitu nad jubilejním 50. ročníkem Diabetických dnů v Luhačovicích převzala pro letošní rok současná první dáma, manželka prezidenta republiky Ivana Zemanová. Při této příležitosti Deníku poskytla rozhovor o její účasti na této akci i svém soukromí, které si většinou bedlivě střeží.

Souvisí tato návštěva na dnech diabetu nějak s prací pro vaši nadací?

Naše nadace se soustřeďuje na pomoc potřebným, jednak dětí a jednak dospělých. Vidím tedy propojení v této činnosti s návštěvou zde v Luhačovicích, protože diabetes je závažné onemocnění a postihuje i rodiny nenacházející se zrovna v dobré finanční situaci, kterým my se snažíme pomáhat.

Zmínila jste, že o diabetu se u nás stále ještě příliš moc nemluví. Myslíte si, že zveřejnění informací o zdravotních komplikacích vašeho manžela mělo vliv na zvýšení povědomí o této nemoci?

Asi bych to nedávala takto do souvislostí. Samozřejmě že osvětě vždycky pomůže, když se začne o daném problému mluvit. Dnes touto nemocí trpí každý desátý člověk u nás, často i děti. Těch rizikových faktorů je spousta, ať už vrozených, nebo dědičných. Chtěla bych hlavně říci, že obdivuji lékaře stále více, protože se soustřeďují už na tu rizikovou skupinu, kterou jsou právě děti.

Považujete osvětu za dostatečnou? Podle průzkumů lidé tuto nemoc stále nepovažují za závažné onemocnění.

U každé nemoci, u které člověk nepociťuje bolest, ji trošičku podceňuje a bohužel se jí začne věnovat až v době, kdy je léčba nevyhnutelná.

Jak je to u vás v rodině? Myslíte si, že pan prezident již tomu nyní věnuje větší pozornost než dříve?

Já doufám, že prozřel. Řekla bych, že pozoruji výsledky.

Váš manžel stejně jako dalších osm set padesát tisíc Čechů zápolí s touto nemocí. Zlepšují se po odhalení této diagnózy jeho stravovací návyky? Hlídáte to nějak?

Snažím se tu stravu hlídat, pokud mohu, ale jak se říká, co oči nevidí, srdce nebolí.

Svého času váš manžel prohlásil, že přechází z becherovky na slivovici. Dá se to nějak komentovat?

Jen tak, že má pravdu.

Co si dá raději? Bílé víno nebo stopku slivovice?

Myslím, že pokud je mu nabídnuta opravdu dobrá slivovice, tak asi neodmítne, ale preferuje bílé víno.

Když je u vás doma dobrý rodinný oběd, hřeší váš manžel, co se jídla týče, nebo se ho snažíte přece jen trošičku navádět výběrem jídla?

Já bych jídlo nepokládala za hřích. Samozřejmě se ho trošičku snažím směrovat, ale on sám jistě chápe, že to, co dělá, dělá pro své zdraví.

Cigarety při diabetu také nebudou pro organismus příliš velkou radostí. Snažíte se jej v tomto smyslu nějak korigovat?

Ono to dost dobře nejde, protože já jsem také kuřák.

A kdo je u vás větší?

No to se právě neví.

Jak prožíváte svoji roli první dámy?

Já to nějak nepociťuji. Já se necítím v roli první dámy, ale spíše po boku svého muže a tak to i vnímám.

V Luhačovicích jste již po několikáté. Jaký nejoblíbenější suvenýr jste si odsud přivezla?

Pro mě je vždy největším suvenýrem zážitek a vzpomínka. A tu si nosím v sobě.

Vaše dcera má zanedlouho maturovat. Jistě to sledujete s napětím…

Mám pocit, že jsem klidnější než ona. Já jí prostě věřím.

ROMAN BUČEK