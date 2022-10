První den bez semaforů. Řidiči si svištěli na trase Zlín-Vizovice bez čekání

Tak jsme se dočkali! Pokud jste před pondělní ranní špičkou usedali do auta v obavách, bylo to zbytečné. Hlavní tepna, silnice I/49 směrem v Vizovic do krajské metropole je od pondělí bez semaforů. Doprava zde byla kolem osmé hodiny naprosto plynulá a pohodová. Podívejte se na video, jak vypadala situace na tahu Vizovice-Zlín před osmou hodinou ranní.

První den bez semaforů, řidiči si svištěli na trase Zlín-Vizovice bez čekání | Video: Nedavašková