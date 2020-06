Lidé od fochu považují závod za zabezpečený. Zástupce kafilérie, která těla zvířat odvezla v neděli v podvečer, Deníku potvrdil, že vše bylo v souladu se zákonem.

Chudáci, to si nezaslouží

„To si nezaslouží. Chudáci. Vodila jsem tam jednoho z těch tří koní a štve mě, jak se k tomu postavili! Že se nestydí,“ napsala na adresu pořadatelů v reakci na sociální síti Šarka Lukášová.

„Pořád se řeší, kdo co zanedbal. Stalo se, nejde to vrátit. Řeší ale tolik lidí taky týrání zvířat u takzvaných majitelů, na které jsou i úřady krátké?“ ptala se pro změnu Renata Šenkyříková.

Utratit tři koně není běžné

Nestor dostihového sportu, dlouholetý trenér z Karlovské stáje Valencio František Holčák přiznal, že podobné věci se stávají. S takovým počtem fatálních zranění ale nejsou běžné.

„Sleduju to od roku 1966. Je pravda, že závod, ve kterém by utratili tři koně, jsem nezažil. Je to na jeden dostihový den hrůza,“ sdělil Deníku.

Přiznal, že tyto situace bývají velmi nepříjemné.

„Stalo se nám to doma i v dostizích. Jednou v Itálii s nejlepším koněm. Jenže to k tomuto sportu patří. K takovým únavovým zlomeninám dochází. Zvíře najde díru, nebo křivě skočí. Zlomí si holenní kost, která se u koní nedá dát do sádry. Je to neléčitelný stav,“ vysvětlil.

Závod byl zabezpečený

Na obhajobu pořadatele sobotního dostihu Holčák uvedl, že trať byla dobře připravená a závod zabezpečený.

„Veterinář určil koně utratit. Do dvou minut byla přes něj přehozená celta, aby lidé neviděli, jak umírá. Byl připravený vozík. Problém byl možná v tom, že kafilérka nefunguje přes víkend. Ty koně se tam někde v rožku musely nechat. Možná to mohlo být trochu víc na neviditelném místě,“ zauvažoval.

Jednatel Asanační společnosti MAT Otrokovice Evžen Obruča Deníku vyvrátil, že by zůstávala těla zvířat na dráze až do pondělního dne, jak uváděla některá média.

„Koně jsme odvezli už v neděli. Nedošlo k žádnému pochybení a vše bylo v souladu s veterinárním zákonem,“ potvrdil Deníku.

Kafilérie jede i přes víkend

Kafilérie podle jeho slov funguje i přes víkend.

„Často vyjíždíme třeba do drůbežáren, kde dochází vlivem výpadku elektřiny k hromadným úhynům,“ dodal Obruča.

Předseda sdružení Dostihy Slušovice, které sobotní závod pořádalo Zdeněk Karlach, Deníku sdělil, že kafilérie odvezla těla v zákonem daném limitu.

„Řešíme pohotovost na příští dostihové dny, aby na dráze případně koně nemuseli ležet dlouho. Časový limit pro odvoz je myslím čtyřiadvacet hodin,“ nastínil.

Ve Slušovicích uspořádají průměrně pět závodů ročně.

„Za posledních asi pět let byly sezóny, kdy se nestalo vůbec nic. Ve dvou sezónách bylo po jednom případu, kdy jsme museli nechat utratit zraněné koně. A pak tato nešťastná sobota,“ řekl.

Na závěr uvedl na pravou míru některé nepřesnosti, které se objevily ohledně víkendových závodů.

„Utracení nebyli čtyři koně, jak psala média, ale tři a to Azteka, Wagger a Kil al Jamal. Vzhledem ke známým hygienickým problémům koně mnoho netrénovali a teprve s uvolněním opatření se začala zvyšovat jejich tréninková zátěž. A to je ve většině případů příčina únavových zlomenin. Koně nebyli vytočení do patřičné formy,“ domnívá se Karlach.

Zdraví přijeďte a vraťte se domů

„Jako pořadatelé máme vždy jedno přání - zdraví přijeďte a zdraví se vraťte domů. Bohužel, ne vždy se to podaří, což se naplnilo v sobotu mírou vrchovatou,“ uzavřel předseda sdružení Dostihy Slušovice.