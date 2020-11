Jak známo, areál dlouhá léta provázely majetkoprávní spory, kvůli čemuž svah v posledních letech chátral a lidé ho nemohli několik let využívat.

„Došlo k zpětvzetí žalob, což bylo součástí dohod, cena byla nejvyšší, co jsme za ni dostali nabídnuto. Jsme za to rádi, i ta to, že nám odpadly starosti, které tomu předcházely,“ uvedl k transakci ředitel SK Zlín Jaroslav Kotala.

„Již dříve jsem slíbil, že uděláme maximum pro to, aby se vleky na zlínském svahu, který je nově ve vlastnictví skupiny SYNOT, rozjely již v nadcházející zimní sezóně,“ uvedl také za nové majitele svahu podnikatel Ivo Valenta.

Podle něj nový majitel plánuje sice postupnou modernizaci celého areálu, prioritou ovšem je především jeho opětovné zprovoznění. Na lyžařský svah bude pořízena mimo jiné nová technika pro zasněžování, nový odbavovací systém, dva nové dětské pásy pro začínající lyžaře a také osvětlení, nově v LED technologii tak, aby zde bylo komfortní také večerní lyžování.

V posledních dnech zaznamenala veřejnost, že na lyžařském svahu ve Zlíně již začaly opravy a revitalizace tohoto území. „Ví někdo, jak je to s lyžařským svahem ve Zlíně ? Dnes jsem šel kolem a natahují zde elektřinu a sloupy jsou zrepasované,“ zajímalo například Tomáše Blažka na facebookovém profilu Co mě štve ve Zlíně.

„Primárně je nezbytné uvést svah do provozuschopného stavu, na čemž aktuálně velmi intenzivně pracujeme. Přece jen se na něm podepsalo několikaleté chátrání. Současně s tím probíhá modernizace celého areálu, ať už se týká elektroinstalace, odbavovacího systému a turniketů, zasněžovací techniky nebo třeba v neposlední řadě osvětlení, které přechází nad moderní LED technologie a nabídne tak větší komfort především zájemcům o večerní lyžování,“ přiblížil současné dění na svahu Ivo Valenta.

Podle něj tak bude pro návštěvníky již samozřejmostí to, aby zde měli možnost využít také odpovídajících služeb, které jsou dnes již nezbytností - například bufet, lyžařský servis včetně půjčovny lyží, ale také lyžařské školy pro začínající lyžaře a jiné služby.

Toho by se měli milovníci lyží dočkat ještě letos, i když otevření svahu nebude záležet jen na jeho majitelích.

„Stále počítáme s tím, že se areál již v nadcházející zimní sezóně otevře veřejnosti. Bude však záležet také na počasí a především vládních opatřeních v souvislosti s pandemií covid-19.“ připomněl.

Radost z nového stavu kolem zlínského lyžařského svahu projevila i zlínská radnice.

„Jsem rád, že nový majitel drží naše dohody a snaží se udělat vše pro to, aby byl lyžařský svah v provozu už letošní sezónu. Věřím, že v budoucnu se z lyžařského svahu stane celoroční sportovně - volnočasový areál,“ komentoval aktuální vývoj okolo svahu primátor Jiří Korec.

Fakta o svahu

Délka umělého svahu je 290 metrů, převýšení 46 metrů. Dokud svah ještě fungoval, pro lyžaře byl k dispozici lyžařský vlek POMA – P s kapacitou 510 osob za hodinu a také dětské vleky dlouhé zhruba 52 a 130 metrů. Zdroj: www.svahzlin.com

V minulosti provozoval svah podnikatel Michal Cepek. Ten po deseti letech musel ale území za neplacení nájmu opustit. Jeho firma Sporthouse CZ Corporations se pak neúspěšně domáhala toho, aby soud uznal, že má na svah vlastnické práva.

Jednatel společnosti Michal Cepek pak požadoval u soudu 30 milionového odškodnění za úpravy, které prý na svahu jeho společnost za deset let investovala. Po celou dobu „sporu o svah“, měl majitel svahu SK Zlín doslova svázané ruce a nemohl s tímto majetkem nakládat.

V souvislosti s provozováním lyžařského svahu ve Zlíně bylo proti Michalu Cepkovi vedeno i soudní řízení za vedení fiktivního účetnictví, kdy byl podnikatel obžalován u krajského soudu ve Zlíně z toho, že měl přes údajně fiktivní firmu White zone s.r.o. objednávat práce na lyžařském svahu ve Zlíně.

Za to si v prosinci před dvěma lety vyslechl dvouletý trest odnětí svobody s tříletou podmínkou. Věcí se vloni v červnu po odvolání státního zástupce zabýval Vrchní soud Olomouc, který pravomocně rozhodl o vině obžalovaného podnikatele,