Současně po jeho boku si „zimák“, přesto že jej dobře zná, prohlédl i exbrankář národního hokejového týmu Milan Hnilička. Ten do Zlína zavítal ve své nové funkci – předsedy Národní sportovní agentury (NSA). Od návštěvy obou hostů se očekává jedno – pomoc s financováním plánované rekonstrukce. A vypadá to dobře. Je velmi pravděpodobné, že město může s finanční podporou počítat.

KONKRÉTNÍ ČÁSTKA? NEJASNÁ

„Projekt je součástí Národního investičního plánu. Takže s podporou od NSA může město počítat. V jaké výši bude podpora udělena, nelze v tuto chvíli sdělit. Ještě není vypsán dotační program, který bude určený typově pro tyto projekty. Jeho vypsání plánujeme v průběhu letošního roku,“ seznámil se záměrem Milan Hnilička prostřednictvím mluvčího Jakuba Večerky.

Předpokládaná cena rekonstrukce je půl miliardy korun. S podporou ve formě státních peněz počítá i zlínský primátor Jiří Korec. „V případě, že dotaci nezískáme, ať už ze státních prostředků, či například z kraje, bude město financovat rekonstrukci pomocí úvěru,“ nastínil případné možnosti financování na začátku loňského roku.

ak ve středu Jiří Korec premiéra ubezpečil, městu se daří splácet půjčky. Ty by podle něj měly být v blízké době splaceny, což předseda Hnutí ANO ocenil.

Úvodní buly v boji o dotace na rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky však vhodí projektanti, kteří určí její cenu, což bude zásadní pro financování celého záměru.

„Pan Babiš dnes jen potvrdil to, že si předběžně dovede představit, že by vláda přispěla jak na rekonstrukci zimního stadionu, tak také na rekonstrukci Velkého kina,“ komentoval zájem premiéra o dvě zlínské dominanty zlínský primátor.

O jaké částky by mohlo jít, je podle něj předmětem jednání. „Pan premiér očekává, že na financování se bude podílet více organizací, kraj i město,“ zdůraznil Jiří Korec.

„Stadion Luďka Čajky znám moc dobře z mého působení v extralize. Jako hráč jsem se do Zlína nikdy netěšil, protože to byla vždy velmi těžká, urputná utkání. Navíc domácí měli vždy v zádech naprosto skvělé a hlasité fanoušky, kteří je hnali dopředu,“ vzpomínal krátce po své návštěvě ve zlínském kotli Milan Hnilička. Pikantní bylo, že při středeční návštěvě dostal od vedení klubu zlínský hokejový dres. „Ten si nemůžu vzít domů,“ byla jeho první reakce, kterou rozesmál nejen premiéra a primátora, ale i přítomné novináře.

• Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně byl postaven v roce 1957, o pět let později zastřešen. Od té doby neprošel zásadní rekonstrukcí ani modernizací.

• Nyní, na základě výběrového řízení byli vybráni spolkem HC Berani Zlín a městem Zlín projektanti rekonstrukce. Investice za stovky milionů korun má zelenou již od konce roku 2018, kdy ji schválilo zlínské zastupitelstvo. K zásadní rekonstrukci hokejového stadionu ve Zlíně dojde po více než šedesáti letech.

• Projektová dokumentace má být podle plánu hotová na konci roku 2021 a s výstavbou by se mělo začít přibližně v dubnu 2022 po skončení sezony zlínských Beranů.

• Rekonstrukce se dotkne celé tribuny, která se bude celá předělávat, dojde k mírnému posunu ke kraji tak, aby nejlepší místa na stání přímo za bránou bylo možné obsadit fanoušky. Uprostřed tribuny v horní části přibudou nové vstupy z prostoru bufetů.

• Pro fanoušky přijde další změna: tou je poměr mezi stáním a sezením, ten nebude výrazně vychýlený. Jedinou velkou změnou bude umístění sedaček do „rožků“. To bude kompenzováno tím, že stání za brankou bude strmější a protažené do větší výšky. Měl by tím vzniknout velký a jednotný „kotel“, který bude hnát domácí hokejisty k vítězství. V porovnání s halami, které byly v poslední době postaveny nebo zrekonstruovány, bude mít zlínská hala pravděpodobně nejpočetnější "kotel".

• Zázemí pro hráče domácích i hostů zůstane na stejném místě, ovšem celý prostor bude kompletně přepracovaný. Vznikne zde vše potřebné pro trénink a regeneraci A týmu. Celý prostor bude lépe dostupný, jak pro hráče, tak i pro novináře, kteří mají nyní komplikovanější pohyb po zimním stadionu.

• Nově vyroste budova mezi Zimním stadionem Luďka Čajky a PSG Arénou. Tento prostor bude dvoupatrový. V přízemí vznikne parkoviště a zázemí pro rolbu, která bude z těchto míst obsluhovat obě haly. Ve druhém patře budou především šatny pro mládežnické týmy. Všechny týmy tak budou na jednom místě a budou mít poměrně dobře dostupný led na obou halách. Nově zde bude umístěno i tiskové středisko

• Také okolí samotného zimního stadionu se dočká výrazných změn. Zmizí velké množství nevzhledných předělů nebo garáže. Prostranství v blízkosti Datart arény v rámci projektu řešeno nebude.