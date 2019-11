(1920 – 1942)

Rodák z Valašského Meziříčí Ivan Kolařík byl československý voják a příslušník protifaštického výsadku Out Distance. Na území protektorátu byl po seskoku kvůli ztrátě dokladů prozrazen a Němci po něm začali pátrat. Aby neprozradil utajované skutečnosti a neohrozil své blízké, spáchal 1. dubna 1942 sebevraždu jedem na silnici u Vizovic. Pohřben je ve Zlíně.

Karel Rachůnek

(1979 – 2011)

Zlínský hokejový obránce Karel Rachůnek, reprezentant, mistr světa. V roce 1997 byl draftován týmem NHL Ottawou Senators. Později v soutěži NHL hrál v klubech New York Rangers, New Jersey Devils. Později odešel do Ruska, kde působil v týmech ruské KHL Dynamo Moskva a Lokomotiv Jaroslavl. V české nejvyšší hokejové soutěži odehrál sezóny v klubu HC ZPS a HC - Barum Zlín a HC JME Znojemští Orli. V roce 2011, 7. září tragicky zahynul při havárii letu z Tunošne do Minsku, když se letadlo s celým týmem Jaroslavle krátce po startu zřítilo. Pochován je na Lesním hřbitově ve Zlíně.

František Lýdie Gahura

(1891 – 1958)

František L. Gahura se narodil ve Zlíně na Kudlově 10. října 1891 do rodiny cihláře. Vyučil se sochařství a štukatérství u Aloise Amorta v Uherském Hradišti. Patří mezi nejvýznamnější české architekty a sochaře tvořící v duchu funkcionalismu. Ve Zlíně byly postaveny dle jeho návrhu mnohé významné budovy. Patří mezi ně například budova zlínské radnice, Památník Tomáše Bati či Velké kino. František Lýdie Gahura se významným podílem podepsal na jedinečné architektuře jeho rodného Zlína.

Tomáš Baťa

(1876-1932)

Československý podnikatel, zvaný „král obuvi“. Stal se tvůrcem světového obuvnického impéria. V letech 1923 -1932 byl starostou Zlína. Společně s bratrem Antonínem a sestrou Annou, založil ve Zlíně v roce 1894 obuvnickou firmu Baťa. Z rodinné firmy vybudovali rozsáhlý komplex výroby, obchodu, dopravy, služeb a financí. Tomáš Baťa je tak označován za jednoho z největších podnikatelů své doby.

Josef Hlavnička

(1897 - 1943)

Byl ředitelem Baťových závodů. Pocházel z východních Čech. Zálibu našel v moravském folklóru, filatelii a příkladném zemědělství. Během života se svou pílí vypracoval z řadového zaměstnance na jednoho z baťovských ředitelů, získal si v kolektivu pracovníků značnou oblibu a na vrcholu životních sil jeho život ukončila tragická havárie.

Luděk Čajka

(1963-1990)

Hokejový obránce, reprezentant. Rodák z Havířova ještě v juniorském věku začal hrát za TJ Gottwaldov. Otud se dostal do prvoligového mužstva, kde strávil většinu své hokejové kariéry. V roce 1987 byl draftován klubem New York Rangers. Dne 5. ledna 1990 při zápase s Košicemi dvě minuty před koncem utkání, při dojíždění puku, narazil hlavou na mantinel a zůstal ležet v bezvědomí. Při nárazu utrpěl fraktury prvního a druhého krčního obratle s vážným poškozením míchy. Po 40 dnech Čajka v nemocnici svému zranění podlehl. V té době mu bylo 26 let.