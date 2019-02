Zlínsko – Dobrou i špatnou zprávu mají pro řidiče na Zlínsku krajští silničáři. Bude se opravovat ve velkém. Řada havarijních úseků dostane nový, kvalitní povrch. To je ta dobrá zpráva. A špatná? Nebude žádným překvapením. Řidiči budou muset počítat s řadou zdržení na semaforech nebo využívat neoblíbené objízdné trasy.

Místa, na kterých se zdržíte | Foto: DENÍK/redakce

Na semaforech si tak například počkají řidiči, kteří do Zlína přijíždějí ve směru od Uherského Brodu nebo Hradiště. Sečteno asi kolem osmi tisíc řidičů denně.

„Březnice se stavba dotkne hodně. Stále tu máme problémy s rychlými řidiči a součástí rekonstrukce jsou i zpomalovací prvky. Vjezd do obce bude zúžený. Chystají se i nové přechody," doplnil k plánům silničářů Josef Hutěčka, starosta Březnice. Poznamenal, že obec se také na rekonstrukci finančně podílí. Silnice se budou opravovat i v okolí Luhačovic na Slavičínsku nebo v okolí Fryštáku.

„Pocity mám smíšené. Půl roku jsem musel stávat na semaforech v Polichně a teď to bude zas v Březnici. Ale co se dá dělat, na špatné silnice nadáváme všichni," komentoval plány silničářů řidič Zdeněk Hajný z Uherského Brodu, který denně dojíždí do Zlína za prací.

Asi nejvíce řidičů nejen ze Zlínska potrápí oprava silnice kolem zoologické zahrady. Definitivní podoba uzavírky či objížďky není dosud známá. Rekonstrukce by v tomto úseku měla začít v dubnu. Kromě silničářů tam bude stavět i město Zlín. Například chodníky a cyklostezku.

„Práce by měly začít kolem Velikonoc a budou dokončeny určitě v roce 2014," doplnil Zdeněk Dvořák, mluvčí zlínského magistrátu.

Počítá se však i s několika úplnými uzavírkami. Od května do září neprojedou řidiči mezi Oldřichovicemi a Pohořelicemi. V červenci se pak uzavře kvůli stavbě nového mostu průtah Fryštákem.

Mapu zvětšíte rozkliknutím