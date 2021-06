Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a lídr kandidátky za ANO ve Zlínském kraji Radek Vondráček se v posledních dnech dostal do hledáčku českých médií. Podle Hospodářských novin (HN) poskytoval právní služby dvojici pravomocně odsouzených lichvářů z Kroměříže Rudolfovi Cieslovi a Miroslavu Kolmanovi, se kterými udržoval velmi blízké vztahy.

Tvrzení o přátelských vztazích však Vondráček popírá.

„Znali jsme se letmo. Kroměříž je malé město. Prý si s jedním tím pánem tykám. Možné to je; nevím, ale nepopírám to. V Kroměříži si tykám s mnoha lidmi,“ uvedl pro Deník Radek Vondráček.

„Zmiňované osoby přišly požádat o právní služby naší advokátní kanceláře a my jsme jim poskytli právní úkony v souladu se zákonem,“ vyjádřil se Vondráček.

„Pokud tyto osoby později spáchaly trestný čin, pak mají být trestně stíhané a odsouzené. Nemám jediný důvod se jich zastávat,“ doplnil Radek Vondráček.

MORÁLKA V POLITICE POSLEDNÍ DOBOU TRPÍ

Třetí nejvyšší ústavní činitel začínal svou politickou dráhu v rodné Kroměříži, kde sídlí i jeho advokátní kancelář. V letech 2014 – 2017 dokonce zastával funkci neuvolněného místostarosty města poté, co hnutí ANO zvítězilo ve volbách.

Tehdejšího šéfa mu dělal starosta Kroměříže Jaroslav Němec (NEZÁVISLÍ).

„O jeho práci v advokátní kanceláři jsem se v době jeho působení na radnici nezajímal,“ uvedl Němec s tím, že pokud se ukáže, že jsou obvinění pravdivá a závažná, měl by z toho Radek Vondráček vyvodit i nějaké důsledky.

„Měl by v tom případě převzít politickou zodpovědnost za své skutky,“ řekl Němec, podle kterého však nelze zapomínat na to, že je před volbami a podobných kauz se může ještě vyrojit mnoho.

„Pravdou nicméně je, že morálka v politice poslední dobou trpí,“ dodal smutně Jaroslav Němec.

Že o Vondráčkově případném napojení na dvojici lichvářů prý ve vedení města nikdo neměl tušení, potvrzuje i tehdejší místostarosta Pavel Motyčka (KDU-ČSL).

„V té době vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by měl s lichváři spolupracovat,“ uvedl.

„Navíc, každý jsme z jiného oboru – on z advokacie, já školství. Každopádně by se mělo prošetřit, do jaké míry v tom byl zapojený,“ je přesvědčen Pavel Motyčka, který v současnosti působí v pozici opozičního zastupitele.

TICHÝ SPOLEČNÍK

Vondráček ve funkci místostarosty volební období nedokončil. Po zvolení Místopředsedou Parlamentu Poslanecké sněmovny České republiky se sám vzdal mandátu – nejen místostarosty, ale i zastupitele – a nahradil jej Tomáš Opatrný.

Toho s Vondráčkem pojí daleko více, než jen politické sympatie. Tomáš Opatrný je dnes spolumajitelem právnické firmy, která poskytovala dvěma odsouzeným lichvářům své služby. Na rozdíl od Vondráčka je Opatrný stále městským zastupitelem.

Jan Hašek, který vedl v roce 2018 do komunálních voleb hnutí ANO, se ke kauze odmítl vyjádřit.

„Nejsem členem strany. Je to vnitrostranická záležitost,“ uvedl Jan Hašek.

Tomáš Opatrný včera Deníku řekl, že novináři zneužívají povinnou mlčenlivost advokátů.

„Nemáme možnost jejich nařčení řádně komentovat. Snaží se psát, co chtějí. Vsází na to, že se nebudeme bránit. Ale tak to zřejmě nebude,“ dodal Opatrný.

„Odmítám lži, které jsou v článcích. Rozhodně se nepodílíme na žádném lichevním jednání,“ rezolutně odmítl tvrzení HN a dodal: „Neděláme nic neetického, v rozporu s právem. Poskytujeme standardní právní služby.“

PŘIPRAVENI JÍT K SOUDU

Předseda Sněmovny se vyjádřil ohledně případného soudního sporu s vydavatelem HN či samotnými autory článku. „V současnosti konzultuji s kolegy právníky možnosti, jak se bránit právní cestou,“ prozradil Vondráček s tím, že jako politik je sice připraven čelit tlaku médií či opozice, ale tentokrát zašla média daleko za hranu.

„Přitom autoři znají pravdu. Ví, že je skutečnost jiná. I přesto mě pošpinili mediální kauzou, která je lživá a navíc z podstaty činnosti advokáta nesmyslná,“ uzavřel Vondráček.

Rudolf Ciesla a Miroslav Kolman rozjeli svůj byznys v roce 2010, kdy založili společnost CK Finance. Kroměřížské lichváře poslal soud v roce 2019 na dva a půl roku za mříže. K výkonu trestu nastoupili letos.

Informaci o tom, že Radek Vondráček s dvojicí podvodníků udržoval blízké vztahy přinesly Hospodářské noviny 15. června 2021. Vondráček a jeho společník Tomáš Opatrný podle HN nejen že poskytovali dvojici právní služby, ale také s nimi udržovali blízké až kamarádské vztahy. Pro HN to potvrdily některé z obětí lichvářů.