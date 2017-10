Radek Vondráček: My ostatním taky nemluvíme do toho, kdo jim dělá předsedu

ROZHOVOR/ - Jednoznačným vítězem voleb je hnutí ANO. Zvítězilo celorepublikově, první příčku obsadilo i ve všech krajích. Ve Zlínském kraji získalo ANO čtyři mandáty. Lídr kandidátky Radek Vondráček obhájil svou pozici.

Radek Vondráček – ANOFoto: Archiv politické strany

Cítíte euforii? Je to vaše největší dosavadní politická výhra?

Samozřejmě jsem rád, že jsem uspěl. Ale také vím, co mandát poslance obnáší a už se pomalu soustředím na to, co bude dál. Takže euforie se moc nekoná.

Jak vypadaly oslavy v hlavním štábu?

Žádné velké oslavy se nekonaly. Všichni řešili, s kým dohodnout koalici. A já byl navíc nemocný.

Dovedete si představit, že byste sám usedl do vlády? Troufl byste si jako zkušený právník třeba na post ministra spravedlnosti?

Nejde o to, na co si troufám. Všechno je to o konkrétní práci a úkolech. Teď je na řadě jednání ve sněmovně a na něj se v tuto chvíli soustředíme.

Mnoho lídrů dalších stran odmítlo spolupráci s ANO, zejména kvůli Andreji Babišovi. Počítáte i s variantou, že by Andrej Babiš nebyl premiérem?

My ostatním stranám taky nemluvíme do toho, kdo jim dělá předsedu a koho mají kam nominovat. Proto si myslím, že by všichni měli respektovat, že Andrej Babiš je náš kandidát na předsedu vlády.

Panuje v ANO i obava, že by kvůli spolčení dalších stran vůbec nebylo ve vládnoucí koalici?

Vzhledem k našemu volebnímu výsledku máme celou řadu variant a možností. A koalice bez ANO sice možná je, ale jen skutečně těžko si lze představit její program.