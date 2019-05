Podle nich by se se stavbou mělo začít za rok a rok by měla trvat. Náklady na ni z celkové částky 35 milionů korun mají z devadesáti procent pokrýt evropské dotace.

Kromě vedení zlínské radnice přišli na Letnou diskutovat také odborníci, kteří se problematikou osob se schizofrenií zabývají, a také ti, kteří mají projekt na starosti. O své nemoci promluvili i samotní postižení.

„Nebojte se nás, nejsme nebezpeční a chceme svobodně žít mezi vámi,“ vyzvala jedna z klientek zlínského Horizontu obyvatele Letné, kteří se proti záměru postavili a přišli to na jednání dát najevo.

Její silný životní příběh, se kterým se přede všemi svěřila, však nenechal Letňany klidnými. V bouřlivé atmosféře, která setkání provázela, pak padala i silná slova, například o citovém vydírání ze strany předkladatelů záměru.

Přesto obyvatelé čtvrti zdůraznili, že proti klientům denního stacionáře Horizont, který na Letné funguje již dvanáct let, nic nemají a znají je.

Co jste udělali pro naše děti a seniory?

Z úvodu pondělního jednání vyplynulo, že zařízení nemá mít zdravotnický charakter, jedná se výhradně o ubytovací zařízení pro lidi s duševním onemocněním, kteří jsou však stabilizovaní a berou léky.

„Chtějí se učit, chtějí se potkávat, potřebují pomoci najít zaměstnání, najít práci, naučit se samostatně žít,“ vysvětloval cíl nové sociální služby ředitel zařízení Horizont Milan Antoš.

„Těch lidí je nám líto a přejeme jim zdraví a není pravda, že jsme proti nim. Ale takhle to řešit nejde, rozhodli jste o nás bez nás,“ vytkl postup vedení města místní občan Eduard Kuňák.

V námitkách se obyvatelé čtvrti shodli v dalším bodu. Chybí jim občanská vybavenost.

„Zaberete jedinou parcelu, která by se dala využít třeba pro školku nebo školu. Vždyť rodiče tady musí děti rozvážet po celém Zlíně. Chápeme, že se musíte starat o sociálně slabé a nemocné, ale co jste udělali pro naše děti nebo seniory?“ ptali se lidé vedení radnice dál.

„Zkuste se orientovat na obyčejné rodiče, děti, daňové poplatníky, zkuste se chvilku věnovat zase jim. Zkuste ten projekt proměnit. Děti posíláte na Podhoří a tady máte prázdnou školu, chcete byty pro jedenáct lidí a v jediné školce tady se tísní čtyřicet dětí. Jenomže vy potřebujete prošustrovat peníze z evropských fondů za novostavbu,“ vytýkali občané.

Investice na Letné

Proti tomuto tvrzení se však ohradil primátor Jiří Korec.

„Chtěli jsme ty dotace využít, a proto nás tento projekt velmi zajímal. Město zlepšuje sociální problematiku, ano, máme na něj dotační titul, ten ale nelze nijak využít například pro seniory,“ vysvětloval Jiří Korec.

Přesto bylo podle něj důležité, že se obyvatelé Letné s vedením radnice setkali, byť po rozhodnutí zastupitelstva, které výstavbu sociálních bytů schválilo.

„Myslím, že diskuse byla přínosem. Už jen z toho důvodu, že jsme si možná ujasnili postoje a řekli jsme si na rovinu, jaká je situace a proč to tak je. Jsem rád, že se občané aktivně účastnili diskuse a sdělili nám své obavy i připomínky jak k projektu samotnému, tak k životu na Letné,“ prohlásil primátor Korec s tím, že věří sociálním pracovníkům a vedoucím sociálních odborů a tomu, že tento projekt je koncipován správně.

„V každé čtvrti ve městě by mohlo být více služeb a to platí určitě i pro Letnou. Nicméně Letná rozhodně není místem, kde by město neinvestovalo. My jsme zde předložili pět velkých projektů, které se tady v posledních letech uskutečnily. Jde o investice za desítky milionů korun. Na Letné je zcela nová funkční cesta, nové osvětlení, chodníky na této cestě,“ zaznělo na výtky dál od vedení města prostřednictvím mluvčího Zdeňka Dvořáka s tím, že další investice do této čtvrti jsou plánovány.

„Nyní řešíme výstavbu těchto bytů, poté přijdou na řadu další investice,“ doplnil Zdeněk Dvořák.