Zoo Zlín patří mezi nejoblíbenější tuzemské turistické destinace. Je však i přínosem pro regionální a celostátní hospodářství.

Zoologická zahrada je institucí, která úspěšně odchovává ohrožené druhy zvířat, aktivně se zapojuje do jejich návratu do volné přírody a pomáhá chránit ohrožené druhy přímo v místě jejich přirozeného výskytu. Z ekonomického pohledu pak svým provozem vytváří přínos pro regionální i celostátní ekonomiku.

DVĚ STĚ PADESÁT MILIONŮ NA DANÍCH

Po dohodě se zřizovatelem, statutárním městem Zlín, zoo nechala společností CE-Traffic Praha zpracovat Analýzu dopadů vyplývajících z jejího provozu. Uvedená společnost letos připravila stejné studie i pro další organizace, které město zřizuje.

Analýza byla zpracována za rok 2018. Její výsledky potvrdily, že zlínská zoo přináší značnou přidanou hodnotu, a to nejen pro místní region. Vloni do zoo zavítalo téměř 650 000 lidí. Za vstupné, dárkové předměty, ale také za dopravu, ubytování a stravu utratili podle studie 595 milionů Kč. Pro veřejné rozpočty, což jsou rozpočty státu, kraje a města, to znamená daňové odvody ve výši 250 milionů.

Z uvedeného celkového počtu návštěvníků bylo 63 procent z jiných krajů ČR a ze Slovenska. Zahrada tak do Zlína a jeho okolí přilákala 410 000 návštěvníků. To podle studie představuje přínos pro veřejný rozpočet ve výši 170 milionů Kč.

„Pro zajištění našeho provozu a rozvoje využíváme služeb nejrůznějších firem a organizací. Nakupujeme potravu pro zvířata, vybavení, stavíme, opravujeme. Ve výčtu bych mohl pokračovat dál a dál. V celkovém součtu to pro českou ekonomiku znamená roční přínos ve výši 1,2 miliardy Kč,“ vyzdvihl přínos zoo ředitel Roman Horský.

LÁKADLO PRO TURISTY

Zahrada vytváří velký počet pracovních příležitostí. Nejen v rámci vlastních zaměstnanců, ale dává práci svým dodavatelům a jejich subdodavatelům. V číslech to je 565 plných ročních úvazků. Významný je i mediální přínos. Zoo pravidelně zveřejňuje novinky, vydává tiskové zprávy, realizuje PR kampaně. Město Zlín se tak objevuje v celostátních i zahraničních médiích.

„Díky publicitě dění v zoo je posilována značka města Zlína a jeho dobré jméno,“ uvedl ředitel Horský.

Provoz zoo přináší spoustu příležitostí pro malé a střední podniky nebo pro poskytovatele zábavných služeb. Také podporuje aktivní trávení volného času a motivuje veřejnost k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí.

Studie vyhodnotila i očekávané přínosy Zoo Zlín při realizaci zásadních rozvojových projektů – oblasti Karibuni a expozice Jaguar Trek. Tyto investice výrazně zvýší atraktivitu zoo, lze proto předpokládat nárůst roční návštěvnosti. Tržby od návštěvníků by tak přinesly dalších 150 miliónů Kč. Příjem pro veřejné rozpočty by se zvýšil o 60 milionů Kč.

„Přiznám se, že mě výsledky studie velmi příjemně překvapily. Je to potvrzení, že zahrada má pro město Zlín, region, kraj i stát významný přínos. Není to však jen naše zásluha, za tímto úspěchem stojí také velká podpora a přízeň zřizovatele zoo, statutárního města Zlína. Velmi si toho vážíme,“ zdůraznil ředitel zoo Roman Horský.