„Je to akce pro všechny lidi, kteří mají zájem o modelovou železnici,“ řekl organizátor akce Marián Greš s tím, že si tam každý najde to své.

„Pro nejmenší tady máme třeba dřevěné vláčky. Také předvádíme i nové modulární kolejiště, které už je digitální. Což znamená, že mašinky, mimo jiné, vydávají stejný zvuk, jako ty skutečné,“ popsal Greš.

Návštěvníci si v průběhu soboty mohli vláčky nejen důkladně prohlédnout, ale taky si s nimi pohrát. Pro větší a zručnější děti si pak organizátoři připravili i tvořivou dílnu.

OBRAZEM: To nejlepší z Czech Press Photo nabízí výstava ve zlínské Alternativě

„Tam si mohou vyrábět různé předměty s vláčkovou tematikou. Nejčastěji z papírových ruliček či z překližky. Vyrábějí si třeba mašinky, vagony nebo si 3D perem kreslí obrázky vláčků. Pro ty nejmenší tam jsou pak i klasické omalovánky,“ přiblížil organizátor.

O vláčky je zájem.

„Dnes to vypadá na celkem slušnou návštěvu. Odhaduji tak sto až dvě sta lidí. Na podzim přitom přišlo jen asi šedesát návštěvníků,“ pokrčil rameny Greš.

A dodal, že dříve akci navštívilo i 450 lidí během jednoho dne.

Celá akce má navíc dlouhou historii.

„Organizujeme ji dvakrát za rok, ale pokolikáté to dnes je, to netuším. Už to pořádáme hrozně dlouho. Tipuju, že je to tak po padesáté,“ odhadoval Greš s tím, že zájemci, kteří sobotní akci nestihli, mohou akci navštívit znovu na podzim.

„Další vláčková sobota bude někdy na konci října, nebo začátkem listopadu,“ nastínil pořadatel.