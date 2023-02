Největší část sálu zaplnily deskové a společenské hry českých i zahraničních výrobců a zajímavé hlavolamy. Kreativitu děti využijí při nejrůznějších stavebnicích. A nejmenší děti se zabaví u logických skládaček.

To potvrzuje i tatínek Adam s malým Patrikem: „Zahrají si tady obě naše děti, tříletý Patrik i osmiletá Kačenka. Myslím si, že to je příjemně strávené dopoledne.“

Některé stavebnice a hry jsou k dispozici úplně poprvé, proto pokud si návštěvníci nejsou jisti pravidly některých her, přispěchají jim na pomoc lektoři.

„Těší mě, že děti i jejich rodiče na těchto akcích zapomenou na své mobilní telefony a trpělivě chytré hračky zkoumají. Na hravém festivalu mohou zůstat celé hodiny, klidně i celý den. Dopolední časy u nás většinou tráví děti ze škol a školek. Je skvělé, že mnoho pedagogů na této akci najde inspiraci k pořízení vzdělávacích pomůcek do výuky. Některé hračky se zaměřují na český jazyk, matematiku nebo třeba zeměpis. Je zajímavé, že hodně návštěvníků přijíždí z jiných krajů, a to nás moc těší,“ uvádí Věra Stojar, organizátorka akce.

Formát Festivalu IQ Play se ve Zlíně bude konat posedmé a za svou dobu se stal se putovním. Letošní ročník se vrací po letech do sálu Kolektivního domu. Takzvané chytré hračky podporují u dětí kreativitu, představivost, logické a strategické myšlení a jemnou motoriku.

"V dnešní přetechnizované době je velmi důležité, aby si děti uměly hrát s logickými hrami, deskovými společenskými hrami a stavebnicemi. Spoustu návštěvníků se například hlavolamů na Festivalu bojí a myslí si, že na to nemají buňky. Nevyzkoušet hlavolam by byla chyba. Je to totiž výborný relax, který doporučují psychologové. Fígl je v tom, že se soustředíte jen na to, jak vyřešit hlavolam, nikoliv na starosti, které vás trápí. Logické myšlení se dá také vypěstovat. Na akci vidíme, že je kolikrát dětem úplně jedno, jakou hru si zahrají. Jsou prostě šťastné, že si na ně rodiče udělali čas," doplnila Věra Stojar.