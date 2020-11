Kadeřnici Věře Dědkové již řinčí telefon.

„Moc jsem zákaznice neobjednávala, protože nebylo nic jisté. Ale teď už mi volají,“ říká Dědková. Kadeřnice však doufala, že dveře salónu bude zákaznicím moci otevřít již v pondělí.

„Do středy už jsem měla objednaných asi deset zákaznic. Sice byly všechny srozuměny s tím, že to není na sto procent jisté, ale očekávala jsem i já, že v pondělí otevřu,“ řekla Dědková. Největší obavy má z toho, aby ji však kadeřnictví ještě do Vánoc znovu nezavřeli.

„Já pevně doufám, že to do Vánoc vydrží. Změní se čísla a kdoví, co bude za týden,“ řekla s obavami Dědková.

Radost mají i restauratéři.

„Vánoční večírky jsou sice všechny již zrušené, ale na druhou stranu si říkám, že lidé jsou dnes už tak vyhladovělí po sociálním kontaktu, že by mohli přijít chvíli posedět. Očekávám, že první týden by mohl být dost hektický,“ míní restauratér Lukáš Žaludek.

Ze třídenního „zpoždění“ si tedy Žaludek příliš starostí nedělá.

„Letos bylo zavřeno už dost dlouho na to, aby ty tři dny hráli nějakou roli. Popravdě jsme ani moc nepočítali s tím, že by vláda povolila otevření už od pondělí, tak se původně avizovalo,“ říká restauratér Lukáš Žaludek.