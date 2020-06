„Je potřeba dát příležitost mladším,“ vysvětluje jeden z důvodů, proč se rozhodl k tomuto kroku.

Jak s nadsázkou říká, už „kouše pravítko“ protože do odchodu do důchodu mu zbývá necelý měsíc. „Strašně rychle to vše utíká,“ usmál se oblíbený ředitel.

„Bude nám chybět, věřili jsme, že nám ještě nějaký rok vydrží,“ usmála se na jeho adresu zlínská radní pro oblast školství a náměstkyně primátora Kateřina Francová.

Město Zlín jako zřizovatel školy tak na obsazení postu jejího ředitele vyhlásilo výběrové řízení.

„Vím, že se uchazeči přihlásili, mým zbožným přáním je, aby byl vybrán někdo z mých kolegů ve škole, vždyť to tady znají dopodrobna,“ uvedl Otto Procházka.

A co jej nyní čeká?

„Letos přesluhuji již druhý rok, svého důchodu. Nechci jej celý strávit v práci. Rád bych se nyní věnoval rodině, sportu, mám v plánu pracovat kolem domu. Ale kdyby bylo potřeba, rád ve škole pomůžu,“ slíbil odcházející dlouholetý ředitel.