Řeč přišla také na stavbu záchranného centra pro lvy. „Přál bych si, aby stavba začala letos v květnu a do roka bylo hotovo,“ uvedl Horský.

V roce 2022 navštívilo Zoo Zlín přes 798 tisíc návštěvníků, loni to bylo 770 tisíc. Poslední dva roky tak byly z tohoto pohledu nejúspěšnější v historii zoo. Co to pro vás znamená?

Rozhodně jsme za to velmi rádi a je to bezpochyby příjemný ukazatel. Na druhou stranu, můj předchůdce vždy říkal: „Je jedno, kolik máš lidí v zahradě. Důležité je, abys zajistil co vyděláš, abys zajistil chod zoo.“ A když to vezmu z ekonomického pohledu, musím říci, že loňský rok byl pro nás opravdu velmi úspěšný. Podle metodiky Unie českých a slovenských zoologických zahrad jsme dosáhli soběstačnosti 91 %, což je naprosto výjimečné i v rámci evropských a světových zoo. Je to výsledek dlouholeté práce všech lidí v zoo.

Co vám v tom nejvíce pomohlo?

Většinou je to o tom, jestli máte zajímavá a oblíbená zvířata jako např. slony, žirafy, surikaty a další. Já si ale i přesto neustále myslím, že největším darem zlínské zahrady je, že se nachází v krásném prostředí se zámkem, a navíc je upravená a čistá. Se vší skromností a respektem si myslím, že díky této kombinaci šlapeme na paty nejlepším zoologickým zahradám v Evropě. Udělali jsme obrovský kus práce. Ještě v 90. letech jsme byli asi 12. nebo 13. nejnavštěvovanější zahrada v Česku a nyní jsme již více jak deset let na druhém místě. Patříme také neustále mezi deset nejvyhledávanějších cílů v České republice.

Jsem ve zlínské zoo třicet let a pozoruji, jak všude kolem roste výstavba. Okolo se všechno mění, a proto si myslím, že naše zoo bude mít v budoucnu obrovský význam, neboť z ní bude takový pomyslný zelený ostrov. I proto se moc snažíme zahradu rozšiřovat. Díky podpoře města se nám ji podařilo zvětšit o 24 hektarů.

Budete tedy v rozšiřování zoo i nadále pokračovat?

Rád bych. Věřím, že to v budoucnu může mít obrovský význam, neboť se zahrada může stát jedním z míst, kde bude klid, stromy a příroda. Pro lidi z města to může mít opravdu velký význam. Navíc jsme kulturní a vzdělávací zařízení a z tohoto pohledu nabývá náš význam i v environmentálním vzdělávání, kdy se snažíme návštěvníkům předávat informace takovou „neinvazivní formou“.

Zůstaňme ještě u návštěvnosti. Změnila něco koronavirová pandemie?

Změnila jednu věc. Lidé začali více využívat aplikace a online nákupy vstupenek, což nám velmi ulehčuje život. I proto se snažíme zvýhodňovat návštěvníky, kteří si koupí lístek v předstihu online. My díky tomu ušetříme pokladní a lidé zase nemusí stát frontu. Je to výhodné pro obě strany.

Je třeba si také uvědomit, že jsme sezonní zařízení. Nemáme návštěvnost rozloženou rovnoměrně po celý rok. A víme, že v některých dnech přijde například šest tisíc návštěvníků, a i když posílíme všechny pokladny, tak se to třeba neobejde bez front u vstupu. Posílili jsme také gastro, máme více výdejní míst, kde si návštěvníci mohou zakoupit občerstvení. Dnes už pro nás proto není žádný problém, když přijde zmíněných šest tisíc lidí. Horší je, když k nám zavítá během jednoho dne například devět tisíc návštěvníků. V tu chvíli nastávají problémy třeba i v dopravě. I to se už ale brzy změní. Plánujeme nové parkoviště a rozšiřujeme další. Myslím si, že když jsme loni přivítali 770 tisíc návštěvníků a předloni téměř 800 tisíc, tak tím rozhodně nekončíme. V budoucnu s přehledem překročíme milionovou hranici.

To je velký cíl. V jakém horizontu je to reálné?

Když to zjednoduším, vše se bude odvíjet od toho, kdy dokončíme Karibuni. Záleží především na finančních prostředních. Samotnou výstavbu jsme schopni zrealizovat za dva a půl roku. V současnosti finišujeme projektovou dokumentaci, která by měla být hotová v první polovině letošního roku. Kromě toho, že se v Karibuni aktuálně nachází sloni, letos tam začneme s budováním záchranného centra pro lvy a na další období poté připadají žirafy, hroši a vybudování kempů. Celé je to však jen o penězích a zda najdeme pochopení a podporu zřizovatele, případně Zlínského kraje. Pokud ano, jsme schopni slíbit, že do Zlína přivedeme ročně přes milion návštěvníků.

Zmínil jste Karibuni a slony. Loni jste v tomto ohledu měli dva významné milníky. Slavili jste 20 let chovu slonů ve Zlíně a zároveň jste získali nového sloního samce Jacka. Popište prosím, jak je pro zoo složité sehnat slona…

Kdybychom dnes chtěli postavit sloninec a přivést tři samice, které tady máme, tak je neseženeme. Dnes je to vše mnohonásobně komplikovanější, než tomu bylo před dvaceti lety. Chováme slony africké, kteří se od té doby do Evropy nepřivezli. My jsme byli jedni z posledních, kteří měli tu možnost. Pokud bychom se dnes chtěli pustit do chovu slonů, získáme nejspíš jen stará zvířata. Možná jen samčí skupinu.

Můj předchůdce by připomněl, že jsem před dvaceti lety s chovem slonů nechtěl začít. Měl jsem obavy, abychom našli správné lidi, abychom vybudovalo dobré chovné zařízení, zrealizovali transport a vše okolo. Dnes jsem ale šťastný, že jsou tady a že se vše vydařilo.

Znamená to, že kdyby se dnes některá zoologická zahrada rozhodla, že začne s chovem slonů afrických, tak je to téměř nemožné?

Pravděpodobně by neuvažovali vůbec nad slony africkými, jejichž chov je složitější. Zajistit slovy indické je jednodušší, ale i tak by je čekala několikaletá cesta.

Vrátím se k samci Jackovi. Po jeho příjezdu jste řekl, že nyní otevíráte novou kapitolu, kdy můžete zahájit přirozený odchov slova afrického. Jack je ve Zlíně přes čtvrt roku, jak se za tu dobu zabydlel? A je už nějaký náznak, že by mohlo dojít v brzké době k rozmnožení slonů?

My jsme Jacka měli zmapovaného už před jeho příchodem. Věděli jsme, že má skvělou povahu. S naší skupinou slonic se sžil skvěle. Samozřejmě se to na začátku neobešlo bez ujasňování svých pozic, ale k ničemu závažnému nedošlo. Jack je dnes denně s ostatními slony a mohu prozradit, že už došlo k páření se samicí Zolou…

Takže by se Zoo Zlín mohla dočkat slůněte?

Její březost ještě nemáme potvrzenou. Budeme však sledovat, co se bude dít dál. Samice slona je březí 22 měsíců, což je dlouhá doba, během které se toho může stát opravdu hodně.

Zůstaňme ještě u slonů. Popište prosím ve zkratce, jak to funguje, když se rozhodnete pořídit slona. Zavoláte do jiné zoo a zeptáte se, jestli nějakého nemají?

Vše se řeší s koordinátorem afrických slonů, který má kolem sebe tým lidí a společně rozhodují o tom, kam půjdou jednotlivá zvířata. Oni ví, kde to jak funguje, ve které zoo například mají slonice s výborným potenciálem a tak dále. Ve zkratce tedy lze říci, že pokud nemáte souhlas koordinátora, nemůžete žádné zvíře převézt do jiné zoo. I když je třeba naše a domluvíme se s jinou zahradou.