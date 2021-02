Dokončili jsme rekonstrukci pavilonu pro I. a II. třídy, nově jsme je tedy otevírali na začátku prosince minulého roku. Současně se můžeme pochlubit i novou školní zahradou. Také jsme v celé škole posílili Wi-Fi připojení.

Co se týká distanční výuky našich žáků, je již samozřejmostí i kvalitní technické vybavení učitelů naší školy. Nově využíváme školního informačního systému EduPage, ve kterém si žáci a jejich rodiče mohou prohlédnout veškeré informace o průběhu vzdělávání. Potřebujeme zpětnou vazbu a tento nástroj to umožňuje.

A i když jsme se zpočátku museli vypořádat s drobnými komplikacemi, trvalo to jen pár dní, než jsme vše doladili. Dnes jsme ve škole připraveni na jakýkoliv stav. Navíc děláme vše pro to, aby byli žáci devátých tříd dobře připraveni na přijímací zkoušky, i když to není v současné situaci vůbec jednoduché.