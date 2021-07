Ve čtvrtek 1. července se spustí registrace osob ve věku 12 až 15 let. Registrovat se mohou přes odkaz registrace.mzcr.cz

Očkování proti covid-19. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

„U očkování osob ve věku 12 až 15 let musí být přítomný jeden ze zákonných zástupců. U dané věkové skupiny je nezbytné, aby byl na očkovacím místě k dispozici pediatr nebo praktický lékař pro děti a dorost. Ve Zlínském kraji to bude možné na 6 očkovacích místech. Pro kolektivní imunitu je důležité, aby se očkovalo co nejvíce lidí. Očkování významně snižuje riziko šíření onemocnění covid-19,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.