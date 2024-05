Rehabilitaci v Baťovce opraví za miliony. Pacienti se dočkají moderních prostor

Pacienti Baťovky ve Zlíně budou do dvou let rehabilitovat v nových moderních prostorách. Krajská nemocnice T. Bati (KNTB) získala na projekt obnovy rehabilitačního oddělení dotaci 49,5 milionů korun. Hotovo by mělo být do konce roku 2025.

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně | Video: Iva Nedavašková