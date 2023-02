„Ulice Březnická získá mnohem kvalitnější povrch silnice, s lepšími protismykovými vlastnostmi. To bude mít společně s přestavbou křižovatky s Mostní ulicí pozitivní dopad nejen na bezpečnost a plynulost dopravy v tomto místě, ale zároveň také na snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu. Dobrá zpráva je to nejen pro obyvatele Zlína, ale také pro ty, kteří do města dojíždějí za prací,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.