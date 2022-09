Uzavírka úseku bude trvat od 26. září do 30. listopadu, s časovou rezervou při nepříznivém počasí až do 15. prosince, každý pracovní den od 8 do 19 hodin a o víkendu po celých 24 hodin.

Provoz jen do osmi hodin ráno

Vozidla MHD Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice (DSZO) budou mít umožněn průjezd Filmovou ulicí v pracovních dnech od ranního začátku provozu až do 8 hodin. Poslední spoj linky 32, který projede na Filmové ateliéry-točnu, je školní spoj s odjezdem v 7:47 z Náměstí Míru. Poslední spoj bude odjíždět z konečné Filmové ateliéry-točna do centra města v 7:56.

Následně první spoj, který opět projede na točnu na Filmových ateliérech, bude mít odjezd z Náměstí Míru v 19:28, z Filmových ateliérů-točny odjíždí v 19:44.

Stavební firma zajistí kromě toho ještě průjezd jednoho autobusu, který zajišťuje dopravu zaměstnanců do firmy Noventis a který pak odváží školáky z Filmové školy do centra města. Odjezd z Náměstí Práce v 13:28 trasou přes Kudlov. Zpět jede z Filmových ateliérů-točny v 13:44 po trase přes Březnickou ulici.

Zastávka Lesní hřbitov se zruší

Všechny ostatní spoje, kterých se dotýká výluka, budou zkráceny na provizorní točnu v autobusovém pruhu u parkoviště krematoria, kde se otočí a po vyrovnání času se napojí na svůj jízdní řád. Stávající zastávka Lesní hřbitov bude v obou směrech zrušena a nahrazena pro nástup i výstup zastávkou v provizorní točně.

Spoje linek 32K a 32F, které přijíždějí nebo dále pokračují na Kudlov, projedou provizorní točnou a vynechají úsek na Filmové ateliéry-točnu – tedy mezi zastávkami Kudlov-tiskárna a Lesní hřbitov pojedou přímo. Spoje linky 32F (Kudlov – Lesní hřbitov – Náměstí Práce) budou z provozních důvodů oproti standardnímu jízdnímu řádu o tři minuty uspíšeny.

Výlukové jízdní řády ve žluté barvě budou vyvěšeny na zastávkách. Aktualizovány budou také jízdní řády v elektronických informačních systémech.

„Doporučujeme cestujícím, aby si v době výluky před každou cestou na lince 32 aktuální odjezdy svých spojů nebo jejich případné změny ověřili na zastávkách nebo na internetu,“ zdůraznil vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.