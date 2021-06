Ráj cyklistů začíná v sídlišti Ohrada na okraji Vsetína. Minete známý splav u stadionu a cyklostezka Bečva, kterou otevřeli v roce 2011, vás po ujetí jeden a půl kilometru přivede k mostu přes řeku. Z něho se můžete naposledy ohlédnout a nechat za zády velké město. Odtud už se vydáváte malebnou cestou protínající valašské dědiny. Tady končí stezka číslo 50 Bečva a od této chvíle sledujete žluté cedule 57 Bevlava.

Jediné křížení hlavní silnice

Lehce adrenalinový průjezd pod dvěma železničními mosty přivede cyklisty do Ústí u Vsetína. Překonáte zdánlivě krkolomné kličkování v uličkách mezi domky místních obyvatel. Žluté ukazatele září z dálky, někde pomáhá značka zákaz vjezdu s cedulí „soukromá cesta“. Zhruba uprostřed vísky přejedete hlavní silnici I/57 a pokračujete obydlenou částí až na výjezd z dědiny.

Zdroj: Martin Mrlina

Po krátkém úseku opouštíte hluk blízké frekventované silnice. Cyklostezka se tu odklání a úsekem v těsné blízkosti říčky Senice vás přivádí do Leskovce. Není na škodu „obětovat“ ani ne jeden kilometr a odbočit k torzu Juříčkova mlýna. Za šest minut jste tam. Památník u vypáleného mlýna připomíná tragédii z druhé světové války.

Stejně jako na jiných místech Bevlavy bylo i na přípravě leskoveckého úseku nejsložitější hledání nejvhodnějšího místa, kudy trasu vytyčit. Obec sevřená v úzkém údolí říčky Senice příliš mnoho možností neměla. Jen tři sta metrů vede po místních komunikacích, zbylých 2,7 kilometrů představuje zcela nová trasa. To se promítlo také do celkových nákladů, které dosáhly 45 milionů korun.

Nejkrásnější úsek

Díky tomu ale objevíte část stezky, která vás ohromí. Je zaseknutá ve svahu mezi železnicí a říčkou. Podle mého je nejkrásnější z celé etapy. Ale také jedna z nejdražších.

„Bylo potřeba zbudovat velkou gabionovou opěrnou zeď, násypy a zpevnit břehy. Vznikl tak ale jeden z nejpěknějších úseků, kde se dostanete nad řeku,“ prozradila Deníku starostka Leskovce Jana Šťastná.

Opouštím Leskovec a mířím do Valašské Polanky. Asi kilometrový úsek rovný jako hozená šňůra budete proklínat za větrného počasí. Nepříjemné nárazy nemá uprostřed polí co zmírnit.

Milovníci historie měli příležitost odbočit k Juříčkovu mlýnu, milovníci motorismu mají možnost zabočit ještě před Polankou do Seninky, kde se po ujetí tří a půl kilometru na samém konci vesnice nachází Motomuzeum. Další jeden a půl kilometr stoupání vás přivede na rozhlednu Vartovna.

Nesmrtelný cykloservis

Valašskou Polankou projíždíte mimo hlavní silniční tah. Pokud vás zlobí kolo, můžete se k hlavní cestě přiblížit a vedle nákupního střediska najdete nesmrtelný cykloservis. Tady jsem nakupoval náhradní díly na Esku snad ještě v osmdesátých letech minulého století.

Na konci vesnice, kterou projedete asi za deset minut, narazíte na ceduli směřující na Prlov a Neratov. Pouze na ceduli, faktickou odbočku budete hledat marně, Teprve se staví. Cyklostezka z ní naváže na cyklotrasy vedoucí na Trubiska, Klášťov, Ploštinu, Čertovy skály, Vařákovy paseky a Lačnovské skály. Bude dokončená v prosinci 2021.

Bezpečnost především

Poslední vesnice, kterou I. etapa Bevlavy prochází je Lužná. Tady si s vedením trasy nemuseli lámat hlavu, prochází z velké většiny po stávajících komunikacích. Avšak obydlenou částí, těsně kolem zahrad domů. Obyvatelé tak přišli o soukromí a klid. „Někteří s tím měli zpočátku problém. Cyklosport se ale rozvíjí a je součástí dnešního života. Věřím, že to všichni pochopí a uznají, že hlavně z hlediska bezpečnosti je cyklostezka významná,“ podotkla starostka Lužné Radka Karásková.

Téměř na konci dědiny se můžete pokochat pohledem na kulturní památky ani ne sto metrů vzdálené od cyklostezky. Stojí tu roubená zvonička z 19. století se zvonem z roku 1773 a také tři původní kamenné valašské sklípky s roubenými komorami a stodolou.

Dál nevede

A to je závěr. Žlutá cedule, která ukazuje rovně a má navést na 9 kilometrů vzdálenou Horní Lideč je zabalená v igelitu, aby nemátla. Cyklisté, kteří podle ní přesto jedou, končí v polích a rozpačitě se rozhlíží kolem. Dál už Bevlava nevede.

O osudu další etapy, která bude pokračovat z Lužné přes Lidečko, Horní Lideč do Valašských Příkazů se mělo rozhodnout v půlce června. V kuloárech se ale šeptá, že se tak stane až v červenci.

„Uvidíme, jestli naší žádosti o dotaci na stavbu vyhoví nebo ne. Je to padesát na padesát. Velkou roli hraje polický tlak, a také to, jestli bude více peněz na proinvestování se z krize, nebo jestli se začne šetřit. My jsme připravení, uvidíme, co bude dál,“ přiblížil předseda Sdružení Hornolidečska a starosta Valašské Polanky Josef Daněk.

Stavba této části Bevlavy nebude levná. Obce na Hornolidečsku na ni potřebují 250 milionů korun. Nejdražší úsek je zřejmě ten, jenž má procházet Lidečkem. Přijde na 110 milionů. Jde o velký úsek, na kterém budou muset dělníci mimo jiné postavit pět lávek přes řeku Senici.

BEVLAVA aktuálně

Dálková mezinárodní cyklostezka Bečva-Vlára-Váh (Bevlava) spojí údolí jmenovaných řek ze Vsetína do Trenčína.

- V jižní části stezky už slouží cyklistům 14kilometrový úsek z Valašských klobouk přes Brumov-Bylnice do Svatého Štěpána.

- Severní část území Bevlavy propojuje v délce 10 kilometrů Vsetín s Lužnou.

- V sousedním Slovensku je dokončený 10kilometrový úsek od státní hranice v obci Horné Srnie do Nemšové.