Společně s parťáky Markem Řehořkem z ČVK Praha, Tomášem Šišmou z Přerova a hodonínským Václavem Baldriánem se pak svěřenec klubové trenérky Zuzany Atarsii a reprezentačního kouče Jana Navrátila představil také na mistrovství Evropy dospělých do třiadvaceti let, když ještě jako junioři urvali mimořádně cenný bronz.

Díky těmto úspěchům se úspěšný závodník stal nejúspěšnějším sportovcem města Otrokovic za rok 2018. Cenu si převzal na slavnostním galavečeru v Otrokovické Besedě.

„Vítězství v anketě si ohromně cením, protože v Otrokovicích je spousta velmi kvalitních sportovců, tudíž i velká konkurence,“ prohlásil Radim Hladík.

Galavečer i samotné vyhlášení si užil, i když při rozhovoru na pódiu byl hodně nervózní. „Celý večer se nesl v příjemném a zábavném duchu,“ uvedl.

Pozornost pořadatelů i návštěvníků akce si zcela jistě zasloužil. Vždyť mladý otrokovický veslař má za sebou nejúspěšnější rok kariéry. Stal se juniorským mistrem Evropy a světa. Medaile sbíral v Česku i zahraničí. „Je to skvělý pocit. Po začátku sezony, kdy jsme byli pasováni do role outsiderů, to bylo velmi příjemné překvapení,“ prohlásil Hladík.

Nejtěžším závodem hlavně z hlediska psychiky pro otrokovického rodáka bylo domácí mistrovství světa. „Chtěli jsme před domácím publikem v Račicích předvést co nejlepší výsledek,“ vysvětluje Hladík. Zlato nakonec bylo zaslouženou odměnou.

Životní úspěchy strávil po boku parťáků Řehořka, Šišmy a Baldriána. „Spolupráce fungovala dobře. Společně jsme jezdili na soustředění, takže jsme spolu na lodi strávili spoustu času a najeli hodně kilometrů na úkor toho, že jsme nebyli skoro doma,“ líčí.

Milovanému veslování se Hladík věnuje od dětství. Předtím zkoušel hrát tenis a dělat atletiku, ale tyto sporty ho neoslovily, a tak se vrhl na veslování, ke kterému ho přivedla maminka. „Na veslování mě nejvíc chytla parta na otrokovickém vesláku. Z každého závodu mám nespočet vzpomínek nejen ze samotného závodění. Je úžasné, když cítíte, že vám loď opravdu vyjíždí,“ zasní se.

I když veslování patří mezi fyzicky nejnáročnější sporty a často trénink pořádně bolí, o konci nikdy neuvažoval. „Popravdě si neumím představit, že bych s veslováním přestal. I kdybych nemohl trénovat naplno, tak bych vesloval alespoň rekreačně, abych se udržel ve veslařském kolektivu,“ říká.

Náročné výzvy zdolávái díky zkušeným trenérům. V mateřském klubu osmnáctiletého mladíka vede Zuzana Atarsia, v reprezentaci zase šikovnému talentu radí Jan Navrátil.

„Na Navyho ani jeho tréninkové metody jsem nebyl zvyklý, takže jsem se naučil spoustu užitečných a pro mě nových věcí,“ oceňuje Hladík, jenž si pochvaluje nejen spolupráci se známými veslařskými odborníky, ale také vyzdvihuje podmínky v Otrokovicích, kde se z nadaného žáka stal juniorský mistr světa. „Můžeme najet devět kilometrů dolů a pak nahoru na široké řece, což je skoro nejvíc, co se v České republice dá,“ pronesl.

Letos sympatického Moravana nečekají pouze závody, ale také maturita. „Dostane přednost před reprezentací, ale určitě se pokusím stát se členem národního týmu i letos,“ slibuje.

Se studiem souvisí také případný přestup do většího klubu. „Jestli půjdu na vysokou školu do Prahy, tak mi asi nic jiného nezbude, ale ještě se rozmýšlím,“ přiznává.

Hlavním cílem zůstává start na olympijských hrách. „Už několik let jsou mým snem. Určitě bych se chtěl na ně časem nominovat,“ dodává.