Přestože se svou velikostí řadí tento ples k těm menším, svým významem patří k slavnostnějším a noblesnějším plesům, na který se lidé rádi vrací.

„Hosté se na něm setkávají a užívají si atmosféru akce. A právě tato přátelská a slavnostní atmosféra je důvod, proč to tak je,“ vysvětlil za společnost Baltaci Atrium a.s. Lukáš Žaludek.

Podle něj příprava takového plesu trvá rok a začíná ještě na začátku kalendářního roku.

„Nejdříve musíme určit termín, pozvat hudební skupiny. Jakmile se blíží léto, už máme reálnější představu o programu, oslovují se partneři a začínáme pracovat na propagaci. Pak už zbývá samotná realizace a příprava plesu,“ doplnil Lukáš Žaludek.

Letošním bohatým kulturním programem 3. Reprezentačního plesu Baltaci provázela moderátorská dvojice Blanka Kovandová a Josef Kvasnička.

Lidé se bavili u hudebního programu, který předvedl orchestr Coppelia se svými sólisty, líbila se jim i hudební skupina Showband Pavla Březiny. Svým potleskem ocenili také vystoupení taneční skupiny Fortuna. Své příznivce měla i cimbálová muziku Linda a pianista Marek Obdržálek.

Jako hlavní host večera vystoupil zpěvák Standa Hložek.

„Vždy, když mám hrát ve Zlíně, tak se na to hrozně těším, mám tady spoustu kamarádů a známých, takže jsem jel co nejdříve jak jsem mohl, hned po koncertu v Praze. Jinak tady mám i nějaké rodinné a pracovní povinnosti, takže se tady zdržím do pondělí,“ svěřil se známý zpěvák Deníku.

„"Moc se nám tady líbí a užíváme si to, jsem tady již po třetí a vždy protančíme celý večer," usmívali se na plese manželé Havelkovi ze Zlína, kteří zároveň ocenili hudební program večera.

„Je to krásný večer, jsme rádi, že jsme využili tuto příležitost,“ komentovali atmosféru plesu manželé Věra a Karel Tomaníkovi.