Nejen pro obyvatele či pracovníky Fatry, zdejšího největšího zaměstnavatele, ale také pro všechny řidiče, kteří trasu do Uherského Hradiště hojně využívají. Během stavebních prací bude most uzavřen pro veškerou dopravu i pro chodce. Spojení obou částí města zajistí most na silnici I/55, případně lávka pro pěší na Chmelnici.

„Chodím přes most každý den a nemůžu za to, že ho uzavřou. A za náhradní možnost mám ještě platit,“ neskrýval své rozhořčení Milan z Napajedel. Právě zpoplatnění se stalo terčem kritiky mnohých obyvatel.

„Město se rozhodlo občanům Napajedel částečně přispívat na zvýšené náklady spojené s využíváním náhradní kyvadlové dopravy,“ informoval starosta města Robert Podlas.

Nešlo to jinak?

Ve hře bylo několik variant, jak vyřešit spojení obou břehů pro pěší i motoristy. Před přívozem či provizorní lávkou vyhrála zpoplatněná kyvadlová doprava. Podle Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) je sice náročnější, ale spolehlivější. Přívoz nelze provozovat v období silných dešťů a zvýšené hladiny průtoku vody.

„Počet dnů, kdy by zvýšená hladina hrozila, jsme nezjišťovali. Takové situace vznikají nahodile a nelze je dopředu předpovědět. Autobusová kyvadlová doprava by musela být držena v záloze. Proti variantě přívozu se stavěla mimo jiné i skutečnost, že by bylo nutno budovat na obou březích řeky přístavní mola a přístupové chodníky,“ vysvětlil ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Varianta dočasného mostu by byla zase ekonomicky náročná.

„Proti variantě provizorní lávky se stavěla okolnost, že by měla příliš velké rozpětí, kolem 120 metrů, a tudíž by bylo nutno budovat v řece za nemalých nákladů například opěrné pilíře. I provizorní lávka by musela být dimenzována na špičkové průtoky vody, což by takovou stavbu a tím celou investici značně prodražovalo,“ dodal Malý.

Nedaleký kruhový objezd bude přetížený

Nakonec vyhrála varianta náhradní dopravy. Objízdné trasy se budou scházet na okružní křižovatce v ulici Kvítkovická, blízko které pro změnu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) staví dálniční most.

„Souběh těchto dvou významných investičních akcí považuji za velkou komplikaci,“ říká starosta Napajedel.

Zmíněný kruhový objezd bývá už teď ve špičce zasekaný. Co s ním udělají další stovky aut, uvidíme na začátku března.

„Jednáme ještě s Ředitelstvím silnic a dálnic o možnosti otevření provizorních sjezdů na dálnici D55 v oblasti přemostění dálnice krajskou silnicí ve směru od Pohořelic. Tím by bylo možno část dopravního zatížení odvést mimo okružní křižovatku,“ podotýká Bronislav Malý z ŘSZK.

Začátek března už dopředu to děsí všechny motoristy v okolí. A ti nyní plánují, jak se zmíněným místům vyhnout.