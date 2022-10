Soud rozhodl o úpadku NWT, společnost už pracuje na reorganizaci

Na silnici I/49 od křižovatky Pančava až za nové napojení budou nyní probíhat práce na rozšíření silnice první třídy. V první etapě půjde o rozšíření směrem na Vizovice a ve druhé etapě směrem do Zlína. Dokončení a návaznost prací však ještě ovlivní podzimní počasí.

Jak bude provoz vypadat prakticky?

Levé odbočení do průmyslové zóny (od Zlína) bude umožněno pouze nákladním vozidlům a autobusům. Pro osobní vozidla bude navržena objízdná trasa přes Želechovice nad Dřevnicí a Lužkovice.

Provoz na ulici Cecilka, hned za křižovatkou s ulicí Pekárenská, bude veden pouze v jednom směru, a to směrem do průmyslové zóny tak, aby byl umožněn vjezd do průmyslové zóny kolem nemocnice.

Miliardář žaluje Zlínský kraj: Když nová nemocnice nebude, chci své pozemky zpět

Zjednosměrnění je zde tedy záměrně a to z důvodu aby se předešlo kolonám na výjezdu kolem nemocnice. Do konce roku 2022 je také naplánované zprovoznění nové světelné signalizace v křižovatce nového napojení.

Nový režim při přejíždění řeky Dřevnice v části PřílukyZdroj: město Zlín