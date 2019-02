Zlínský kraj – Tisíce přestupků, desítky opilých řidičů. To je smutná každoroční bilance letních prázdnin na silnicích ve Zlínském kraji. Navíc období letního volna je i ve znamení různých festivalů či koncertů. Řada řidičů tak velmi často uslyší od policie: Dobrý den, předložte prosím doklady.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Proslulý rockový festival Masters of Rock, vizovické Trnkobraní či Barum rally Zlín. Tyto tři velké akce nyní v následujících týdnech čekají obyvatele Zlínského kraje.

To znamená větší příliv nejenom turistů a návštěvníků, ale také různých kriminálních živlů, včetně pirátů silnic. To vše přidělá práci i policistům. Ti totiž za dva prázdninové měsíce každoročně zjistí tisíce přestupků.

„Například jenom loni dostalo 3803 řidičů pokutu. Z toho takřka dva tisíce kvůli překročení rychlosti,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Lucie Javoříková. Proto zlínská krajská policie upozorňuje: Kontroly jsou o prázdninách opět četnější.

„Těchto akcí máme více, protože řada lidí míří na dovolené, nebo naopak přijedou do regionu navštívit některou z konaných akcí pro veřejnost. No a v neposlední řadě vyjíždějí na cesty i sváteční řidiči,“ vysvětlila Javoříková.

Právě během automobilové soutěže Barum rally si totiž někteří šoféři zahrají na závodní jezdce, a tak není divu, že policisté přistihnou i takové, kteří se obcí řítí až stovkou.

To hudební festivaly anebo koncerty zase lákají spíše k popíjení alkoholu. Problém pak většinou je, kdo bude řídit domů. A právě jeden z největších festivalů Masters of Rock začíná už tento týden ve Vizovicích. „Přestože festival oficiálně začne ve čtvrtek, v pohotovosti už budeme od pondělka, kdy do Vizovic začnou přijíždět první návštěvníci,“ poznamenala policejní mluvčí.

Například loni přistihli policisté po jeho skončení dvacet lidí, kteří si troufli sednout v opilosti za volant. To také mělo za následek to, že nejvíce opilých řidičů chytili policisté o prázdninách právě na Zlínsku.

Naopak nejvíce pokut za rychlost či jiné prohřešky vybrali policisté na Uherskohradišťsku a Vsetínsku. „Řidiči musejí počítat s tím, že kontroly budou nejenom v rámci běžné služby, ale chystáme i několik speciálních akcí,“ varovala Javoříková.