„S uzavřením cesty souhlasím, přestože jsem tudy taky občas jezdil autem. Ale především zde jezdím na kole. Bohužel, provoz v této části se zvyšoval a vygradovalo to opravou hlavní cesty v Malenovicích, kdy na kole šlo místy o zdraví. Ani jízda autem nebyla bezpečná, jelikož spousta řidičů nebrala ohled na stav cesty a blízkost hřiště plného dětí. Jezdili příliš rychle a nepředvídatelně,“ říká Jakub Hejtmánek z Tečovic.

Pro cyklisty zůstává cesta průjezdná. Obec ještě počítá s instalací zpomalovacích retardérů na polní komunikaci z Tečovic do Zlín-Louky.

Ani Milan Vavruša není proti zátarasům.

„S většinou restrikcí nesouhlasím, ale jen tak z malichernosti k nim nedošlo. Pokud se lidé neumí chovat, tak jsou zde úřady, které věc řeší,“ myslí si.

Chodíte správně? Nohy vám nově vyšetří i v laboratoři zlínské UTB

Martin Vopatřil, majitel autoservisu, který sídlí kousek od zmíněné cesty, by viděl i jiné způsoby řešení problému.

„Nebydlím tu, takže nemůžu mluvit za ty, kteří jsou v dotčené ulici. Ale mám tady servis kousek od místa, kde vede ta objízdná trasa, co chtějí zavřít. Nepřijde mi to jako rozumný nápad, stačilo by zpomalení, zjednosměrnění a ne hned rovnou uzavřít. Všichni, kteří cestu využívali, budou jezdit přes obec, takže bude provoz zase tam,“ dodal Martin Vopatřil.

„Lidé přestanou nadávat a zvyknou si,“ shodli se dva senioři, kteří se v autech potkali u zátarasů.

Úsek z Tečovic do otrokovické části Újezdy po tzv. zadní cestě měří necelé 4 kilometry. Pokud řidiči jedou po třídě 3. května měří cesta zhruba 7 kilometrů. Časově je cesta díky vytíženosti a semaforům po hlavní tepně mnohem náročnější.