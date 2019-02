Zlín - /FOTOGALERIE, DISKUZE/ Vyjedete autem do Zlína směrem od Otrokovic v7.54hodin a musíte zastavit téměř na každém semaforu. Přitom řidič, který se vydá na cestu jen ošest minut později, musí poprvé sešlápnout brzdu před semaforem až vLoukách usoudu a poté vPrštném. Jak je to možné? Azmění se tato situace vdohlednédobě?

„Signální plán Zlína má několik programů, například ranní špičku pracovního dne, takzvané sedlo, odpolední špičku, noc. Jiné intervaly jsou pro páteční odpoledne, v sobotu dopoledne a odpoledne a tak dále,“ vysvětlil náměstek zlínské primátorky zodpovědný za dopravu Miroslav Šenkýř.

Programy jsou nastavené tak, že v konkrétních hodinách mají podobu, která má odpovídat opakující se zátěži na komunikacích města.

Nemění se ovšem kontinuálně.

„Prakticky to znamená, že kdo je zvyklý jezdit v období přepínání programů, může chytit červenou vlnu,“ přiznal Šenkýř.

Semafory nejsou sladěné proto, že se za poslední roky při stavbách například obchodních center zkoordinovaly jen k nim náležející a nejbližší světelné křižovatky.

Proto se chystá na základě mnoha dopravních studií pro řidiče vítaná změna, která má provoz signalizace sjednotit.

„Naším cílem je ještě letos plošná koordinace provozu. Rada už schválila záměr na přepracování a vzájemnou koordinaci signálních plánů řízených křižovatek. Výsledem bude, že některé křižovatky budou propustnější,“ ujistil náměstek.

Podle něj by se tak už například neměli dostávat řidiči do pasti na komunikaci mezi Čepkovem a Cigánovem, kde je na semaforu příliš dlouhý interval mezi dvěma zelenými.

„Změna bude pozvolná. Doufám ovšem, že by se mohla uskutečnit ještě v tomto pololetí,“ dodal Šenkýř.

A jaké máte zkušenosti s průjezdem Zlína vy? Vychytáte častěji zelenou nebo červenou vlnu? Kudy jezdíte nejraději a které trase se raději vyhnete? Diskutujte, vás názor nás zajímá.

Co však zůstane stejné i potom, je funkce prvních řízených křižovatek na vjezdech do Zlína.

„Pustí jen určitý počet vozidel, které může centrum Zlína absorbovat. Jinak by stály na jiném místě v centru a to by bylo nepropustné,“ míní náměstek.

S jistou korekcí většinou souhlasí i oslovení řidiči. Přeci jen ale uvítají, pokud bude provoz plynulejší.

„Nejvíce to pociťuji mezi centrem a směrem na Otrokovice. Je to ale samozřejmě způsobené velkým množstvím aut, která tady jezdí. Nejlepší by byl nějaký obchvat,“ míní například Petr Sekanina.

Stávat co pár křižovatek na červenou je už zvyklý i řidič z povolání Ludvík Škamrala.

„Spíše mi vadí, když někteří nemají disciplinu a vjíždějí do křižovatky, když už musí mít prokazatelně červenou,“ upozornil.

Taxikáři by prý zase uvítali vypnutí některých semaforů v noci či o víkendu. Zbytečný je podle těch oslovených u náměstí Práce provoz světelné signalizace v nočních hodinách v Prštném, Loukách, a stejně tak sobotní a nedělní fungování nového semaforu u vjezdu ke Kostelci.

Zatímco drtivá většina křižovatek ve Zlíně funguje v systému, semafor ve směru na Kostelec je na ostatních nezávislý.

Město jej na křižovatku osadilo kvůli tomu, že se od Štípy a Kostelce tvořily velké fronty aut. Ty musely dát přednost vozům na trase mezi Zlínem a Fryštákem, a tak se na vedlejší cestě tvořily neúměrné kolony.

„K dalšímu semaforu je to 2.150 metrů, což už je pro koordinaci příliš velká vzdálenost. Nemohli jsme ani zavést indukční smyčku v silnici. Situaci jsme vyřešili optickým čidlem nad vozovkou,“ řekl Šenkýř.

Čidlo eviduje přijíždějící vozidla a podle poptávky je pouští v žádaném směru.

„Jinde ve Zlíně tento systém není. Jedná se o úplně autonomní semafor,“ dodal náměstek.

Přesto, že se znatelně zpomalil průjezd touto křižovatkou, magistrát prý nezaznamenal negativní reakce řidičů. Výrazně to naopak pomohlo výjezdu aut od Kostelce.

„Časem bude stát v místě mimoúrovňová křižovatka, která tento problém vyřeší úplně. Semafor na tomto místě je tedy jen dočasně,“ řekl Šenkýř.