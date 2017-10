Řidiči u polikliniky třikrát objedou blok, než by platili

Trápí vás zdravotní neduhy a jedete k lékaři, který sídlí v budově Zlínské polikliniky. Nikde nejsou volná parkovací místa? Běžná každodenní praxe.

„Je mi 82 let. Copak já můžu chodit kilometry, abych se dostala k doktorovi?“ postěžovala si paní Marie Záhumenská. „Řešíme to tak, že tady maminku vysadím, odjedu a pak se vrátím, až mi zavolá. Ale v jejích letech je to s tím telefonováním mobilem trochu složitější,“ usmívá se syn Petr.

„Někdy stejně musím přijet, hledat místo na zaparkování a jít se za ní podívat. Jindy objíždím ulice kolem dokola i třikrát,“ říká.

V ulicích Čiperova a Antonínova, kde sídlí Zlínská poliklinika, Mediekos Ambulance, jedna z budov Univerzity Tomáše Bati a navíc i úřad práce, najdeme do třiceti možných parkovacích míst.

Dvanáct šťastlivců zaparkuje v horní části ulice vedle budovy univerzity, dle velikosti aut přibližně dalších dvanáct může zaparkovat v dolní části, vedle budovy Mediekos. Pár míst se najde v části před vjezdem ke stomatologickým ordinacím včetně dvou vyhrazených pro invalidy. Na místech však parkují i zaměstnanci přilehlých firem.

„V těsné blízkosti polikliniky máme patnáct vyhrazených míst pro lékaře a v ulici Antonínova směrem k Otrokovicím třiadvacet míst pro veřejnost. Pod kolejemi je dalších třicet čtyři míst pro veřejnost vzdálených asi sto metrů od polikliniky,“ vypočítal ředitel polikliniky Jiří Vystrčil.

Město se snaží řešit situaci s parkováním u polikliniky, která je soukromým subjektem, dlouhodobě. „Zavedlo zde v roce 2014 parkování s časovým omezením,“ reagoval mluvčí města Zdeněk Dvořák.

Město u polikliniky omezilo ve všední dny možnost odstavit vozidlo pouze na tři hodiny. Cíl byl jednoznačný: znemožnit dlouhodobé blokování parkovacích míst u polikliniky a usnadnit tak pacientům cestu za lékaři.

„Možnosti města jsou omezené, v této lokalitě disponuje pouze omezeným počtem vhodných pozemků,“ vysvětlil Dvořák a doplnil, že do budoucna se uvažuje o komplexním řešení parkování v celé lokalitě, pravděpodobně formou podzemního parkoviště před poliklinikou. Ale to je zatím hudba budoucnosti.

Vozidla lze také odstavovat na parkovišti naproti univerzitě v ulici Mostní, kde stojí celodenní parkování 30 Kč. „Toto parkoviště je od polikliniky vzdáleno 200m, naši lékaři a sestry zde běžně parkují,“ vysvětluje ředitel polikliniky.

„Ze zkušenosti však vím, že lidé budou naši lokalitu objíždět stále dokola, jen aby nemuseli platit za parkování. Tak je to i u zubařů, kteří mají své placené parkoviště za 30 Kč, ale je téměř prázdné, protože se dá zaparkovat zadarmo na zhruba 80 parkovacích místech v nejbližším okolí,“ zlobí se Vystrčil.