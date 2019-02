Zlín – Ředitel školy musí být nejen dobrý pedagog, ale také schopný manažer. Své o tom ví dlouholetý kantor Lubomír Vývoda, který den co den usedá v ředitelně jedné z nejznámějších základních škol ve Zlíně.

Ředitel školy musí být nejen dobrý pedagog, ale také schopný manažer. Své o tom ví dlouholetý kantor Lubomír Vývoda. | Foto: DENÍK / Matej Slávik

Vzdělávacím institucím scházejí peníze, uvítaly by i více mužů na pozicích učitelů

Ochotně se podělil o své zkušenosti a rozhovořil se nejen o problémech, které trápí Základní školu Emila Zátopka, ale i o situaci v současném školství.

Jaké je v dnešní době řídit školu?

Jednoduše řečeno velké dobrodružství. V současné době ubývá dětí a protože školy získávají finance podle počtu žáků, o děti se přetahují. Snaží se jim nabídnout to, co v jiné škole nemají, ať už je to zaměření určitým směrem, v našem případě sportovním anebo třeba například široká nabídka volnočasových aktivit. Čím však má ředitel ve škole méně žáků, tím menší je rozpočet, se kterým může hospodařit a citelně ho to omezuje při rozvoji školy a ve všech plánech, které má.

A jaké máte plány Vy? Respektive, co byste potřeboval pro školu zajistit a na co Vám schází finance?

Například nám momentálně schází mimo jiné venkovní hřiště. Museli jsme tedy požádat magistrát o pomoc. Jejich podmínkou je však to, aby sloužilo dopoledne pro potřeby školy a odpoledne bylo volně přístupné pro veřejnost. Mám i nový projekt těchto prostor, teď jen zbývá, aby se na jeho vybudování našly v rozpočtu města pro příští rok finance. Stejně těžké jako získat potřebné finance je sestavit a dlouhodobě udržet kvalitní pedagogický sbor. Další bolest, která současné školství kromě financí trápí, je nedostatek mužů na pozicích učitelů. Také u nás ve škole je ve čtyřicetičlenném sboru pouze devět mužů, přitom mužský faktor je skutečně dosti důležitý. Dříve byl tento poměr vyrovnaný.

Je těžké sehnat kvalitní pedagogy?

Žádosti o místo přicházejí prakticky stále. V současné nejisté době navíc žadatelů o práci ve školství přibývá, protože zde nacházejí určitou jistotu a stabilitu. Mezi nimi je většina učitelů dobrých. Ředitelé však mívají často svázané ruce. Pracovní smlouvy jsou na dobu neurčitou a pokud si ředitel myslí, že některý z pedagogů v jeho sboru by mohl být nahrazen někým více zaníceným, je prakticky nemožné tuto výměnu provést.

Jak se vlastně kvalitní učitel pozná, co dělá kantora dobrým? Je to vzdělání, praxe nebo ještě něco jiného?

Dobrý pedagog svou práci dělá srdcem a výchova dětí ho baví a naplňuje. Jeho práce pro něj nekončí odučením daného počtu hodin, ale věnuje se například i vedení kroužků, vymýšlí pro žáky různé aktivity a i těžké učivo se jim snaží podat hravou, zábavnou formou. Někdo to již má v sobě, jiný se musí hodně věcí naučit.

A co dnešní absolventi vysokých škol?

Mladí učitelé přicházejí s nadšením a ideály. Schází jim však praxe. Podle mého názoru by se měla změnit a zmodernizovat výuka na vysokých školách s ohledem na požadavky dnešní doby. Mělo by být více praxe, přičemž by měla probíhat na různých typech škol: větších i menších, městských i venkovských.