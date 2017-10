Říjen bude růžový i ve Zlíně

Na téma rakoviny prsu a hlavně prevenci tohoto závažného onemocnění chce o tomto víkendu upozornit také Zlínský kraj. Připojí se proto ke kampani „Říjen v růžové“, kterou spustil spolek Mamma HELP.

Pochod MAMMA HELP. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Pech

Od pátku 13. do neděle 15. října se tak ve večerních hodinách ponoří vchod do budovy krajského úřadu ze třídy Tomáše Bati do růžové barvy, která je symbolem této iniciativy.

„Chceme tak vyjádřit podporu této záslužné a potřebné aktivitě. Významně napomáhá, aby se o nebezpečí rakoviny prsu více mluvilo,“ uvedla Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku.

V neděli zrůžoví významné budovy po celém světě, třeba Buckinghamský palác i Bílý dům. (ex)