„S obrovskou lítostí vám musíme oznámit, že koncert legendárního bubeníka Deep Purple, Iana PAICE, který měl se svojí kapelou Purpendicular vystoupit už tento pátek v klubu Masters of Rock Café ve Zlíně se neuskuteční,“ řekla Benešová.

„Milí fans, dali jsme ze sebe maximum, ale dál to prostě nejde! Bezpečnost vás, fanoušků, kapely a členů týmu je pro nás nanejvýš důležitá. Ale nebojte, v roce 2022 jedeme dál,“ vzkázali členové kapely všem, kdo se na koncert těšili.

Výstavu Benefičák ve zlínském divadle doprovází dobročinná sbírka

„Páteční koncert se tedy ruší, ale náhradní termín oznámíme brzy. Schovejme si tento výjimečný koncertní zážitek kapely Purpendicular s Ianem Paicem do doby, kdy už budeme moci všichni zase volně dýchat,“ uzavřela Martina Benešová s tím, že zakoupené vstupenky mohou lidé vracet v místě, kde je zakoupili, a to do 31. prosince 2021.