Zlín - Nejvíc stojí výbava prváčků a středoškoláků. Studenti kupují jen učebnice za tři tisíce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Mít doma školáka není vůbec levná záležitost. A to prváčka nebo studenta střední školy. Náklady na pořízení pomůcek či učebnic se totiž pohybují řádově v tisícikorunách. Záleží ale, jak jsou rodiče spořiví a kolik jsou ochotni za své děti zaplatit. Na mnoha věcech se však před blížícím se začátkem školního roku ušetřit nedá.

Radka Punčochová ze Zlína má doma budoucího prváčka. Na Vánoce mu koupila aktovku za tisíc korun, s dalšími třemi tisíci za nákupy ale ještě počítá.

„Snažím se pořizovat věci do školy průběžně, najednou bych to asi jako samoživitelka nezvládla. Není to zrovna levná záležitost. Zbývá nám ještě dokoupit pomůcky, papuče, pytlík, teplákovou soupravu nebo tenisky,“ vyjmenovala maminka.

Kromě toho se chystá svému šestiletému synovi pořídit i nové oblečení. „Dvoje rifle, mikiny, trika. Když chce člověk kvalitu, zaplatí celkově i tři tisíce,“ povzdechla si.

Alespoň symbolickou částkou přispívají naštěstí žákům prvních tříd základní školy. „Každému prvákovi musí škola podle zákona zakoupit pomůcky v minimální hodnotě dvě stě korun,“ přiblížil mluvčí Zlínského kraje Patrik Kamas.

Školy však většinou tuto částku překračují. „Všechno je dražší a my si nehlídáme, abychom nakoupili přesně za 199,90 koruny,“ uvedl ředitel 8. základní školy ve Zlíně Pavel Nedbal.