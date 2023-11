Na chystané změny doplatí i nepedagogičtí pracovníci, a to nejen ti, kteří mají na starosti uklízení a vaření pro děti. Jedná se také o podporu, bez které se některé děti a školy neobejdou, jako jsou asistenti, psychologové a mnoho dalších pozic.

Přehled zapojených škol naleznete zde:

Jak se na stávku dívají samotní rodiče, kteří museli si zajistit hlídání nebo náhradní program pro děti ? Většina ji podporuje.

Lenka Machalová, dcera 11 let, syn 8 let: Dcera do školy šla, syn zůstal doma. Takže u nás se hlavně řešilo vzájemné pošťuchovaní, já do školy nemusím a ty jo. Hlídání máme zajištěno, protože bydlíme v dvougeneračním domě. Horší to mají rodiče, kteří tuto možnost hlídání nemají. Protesty učitelů chápu, ale škola by se možná měla zamyslet alespoň nad zajištěním dopoledního náhradního programu pro pracující rodiče.

Petra Janečková, synové 6 a 9 let: Jsem matka a zároveň učitelka. Z pohledu rodiče, protože mám zajištěné hlídání, tak situaci neřeším. Z pohledu pedagoga mě situace ohromně štve z důvodu neinformovanosti veřejnosti. Lidé neví, za co se vlastně stávkuje a nás učitele štvou narážky, že nám jde jen o peníze a že máme zase málo. Myslím si, že se úspory hledají na nesprávných místech. Nedovedu a ani si nechci představit například výuku cizích jazyků ve skupině 25 a více žáků.

Lenka Julínková, syn 8 let: Učitele chápu, úsporná opatření určitě školství ani zdravotnictví nijak nepomohou. Syn navštěvuje základní školu, která zůstala otevřená, takže pro nás to žádné komplikace neznamenalo. I kdyby ale zůstal doma, pochopila bych to.