KDU-ČSL je strana spojená s obcemi, kde je i hodně věřících. Jak jim kraj může pomoci s řešením každodenních starostí ve vesnicích i v menších městech?

Vytvořili jsme mapu, kde každý může sledovat, jak jsou jednotlivé obce podporovány. Díky tomu lze pomoc spravedlivě rozdělit. A když panuje při rozdělování peněz spravedlnost, jsou všichni spokojení.

V lednu má začít projekt koordinované veřejné dopravy ve Zlínském kraji. V jaké fázi jsou přípravy? Věříte v úspěšný start?

Vidím v tom hodně úskalí, ale to nejtěžší máme za sebou. Zavedení integrované dopravy nebude hned fungovat na 100 procent, ale od ledna začne integrovaný dopravní systém – bude více na sebe navazujících spojů a cestující bude mít jednotnou kartu pro všechny spoje. Věřím, že cestující budou spokojeni.

Jste zastáncem tradičních rodin, takových, jaká po staletí tvořila další pokolení. Co jim kraj bude moci nabídnout, pokud i po volbách zůstanete v jeho čele?

Pro rodiny je významná nová krajská nemocnice a modernizace těch stávajících ve Vsetíně, Hradišti a Kroměříži. Rodiny s dětmi zdravotní zázemí potřebují, budou v tom mít jistotu. Co se týká sociální oblasti, poskytneme takzvané odlehčovací služby rodinám, které se starají o seniory nebo hendikepované. Když budou mít starosti s dětmi nebo budou potřebovat dovolenou, odlehčovací služby jim pomohou s péčí o blízké.

Jaké jsou hlavní tři body vašeho volebního programu? Čím chcete voliče přilákat? Proč mají dát hlas právě vám?

Ryzí praktičnost, poctivost a schopnost správně určit, co lidé potřebují.

Máte zkušenost s působením na Kraji i v Senátu, v čem je ta práce odlišná? V čem naopak podobná?

Senát je zákonodárce – tvoří zákony a posuzuje je – v tom se odlišujeme, protože kraj je naopak výkonná jednotka. Stejné je to ale v nadhledu, vycházející ze zkušenosti a praxe, který je pro práci potřebný, aby řešení bylo pro všechny dobré a co nejvíce spravedlivé.

Bude pravděpodobně vyhlášen nouzový stav. Jste jeho příznivcem?

Nouzový stav sám o sobě nic neznamená, záleží na opatřeních a nařízeních, která ho budou doprovázet. Umožňuje vládě podnikat kroky, jako je například zavření vysokých škol, či nákup prostředků bez výběrových řízení, aniž by to bylo nezákonné. Nejsem příznivcem zavírání škol, nese to problémy pro rodiče, ale i pro samotnou výuku našich dětí.

Budou podle vás odsunuty volby?

Jsem přesvědčen, že si vláda nedovolí to udělat.