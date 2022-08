Po celou dobu stavebních prací bude umožněno odbočení na silnici III/49018 (ve směru na Jižní Svahy) ze silnice II/490 ze směru z Fryštáku, avšak s jednou výjimkou.

„Pouze ve středu 10. srpna bude toto odbočení znemožněno z důvodu pokládky živice,“ uvedl mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer s tím, že výjezd a odbočení z a do dalších směrů však nebude umožněn po celou dobu úprav.

Byl vrah milé úřednice zfetovaný? Zřejmě neunesl rozchod, žili spolu několik let

Přes 2300 aut za hodinu

„Na podobnou stavbu se ve Zlíně dlouho čekalo. Chceme zvýšit bezpečnost dopravy v této vytížené dopravní tepně, po které v průměru projede přes 2300 vozidel za hodinu. Zároveň bude připraveno zlepšení dopravních toků po dokončení dálnice D49 u Fryštáku,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čížek.

„Mnohem jednodušeji se teď z Jižních Svahů bude odbočovat vlevo, odpoledne to tam je totiž často katastrofa. Věřím, že se tam teď bude jezdit mnohem lépe,“ řekl Deníku Patrik Ševčík, který žije na Jižních Svazích. „Řidiči na to čekali jako na smilování už několik let. Ještě vyřešit několik dalších podobných křižovatek a hned se bude po Zlíně jezdit lépe,“ poznamenal zase Jan Veselý.

Drama ve výtahu ve Zlíně: pro vážně zraněného chlapce letěl vrtulník

Dočasná stavba

Město si stavbu kruhového objezdu vzalo za svou po dohodě se Zlínským krajem, který v této lokalitě chystá zmíněný dálniční přivaděč k dálnici D49 končící u Fryštáku. Přivaděč má dále navazovat na obchvat lokality Zálešná. Dálnice D49 by měla být dokončena v roce 2024.

„Také z tohoto důvodu bude stavba kruhové křižovatky ze strany města Zlína dočasnou stavbou, dokud se nepodaří Zlínskému kraji získat povolení k dálničnímu přivaděči,“ vysvětlil už dříve Melzer.