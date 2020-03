Bezmála 1200 bavlněných roušek rozdalo město Valašské Klobouky místním seniorům. Švadlenky, které se do pomoci potřebným ochotně pustily, pokračují ve výrobě i nadále, a tak bude od zítřka, tedy středy 25. března probíhat výdej roušek i dalším občanům.

Město Valašské Klobouky rozdalo v minulém týdnu zdejším seniorům bezmála 1200 bavlněných roušek. | Foto: archiv města Valašské Klobouky

Lidé si pro ně mohou přicházet do budov městského úřadu vždy v aktuálních úředních hodinách (ve středu od 14 do 17 hodin a v pondělí od 8 do 11 hodin).