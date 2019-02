ZLÍNSKO - Kamennou rozhlednu s přirozeným lesoparkem by rád na svém pozemku v lokalitě Strážná v Hostišové na Zlínsku vybudoval Stanislav Uhrovič ze Zlína se svým kamarádem Viktorem Karlíkem z Hostišové. Jako jediná rozhledna široko daleko by byla ta hostišovská přístupná také vozíčkářům.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Součástí dvacetimetrové věže by měl být ateliér i prostory pro výstavy

„Věž v těch místech ve středověku kdysi stávala, i proto jsme se rozhodli vybudovat tam rozhlednu,“ uvedl Uhrovič. „Měla by mít čtyři uzavřená patra s malými okny, v nichž by byla moje dílna s ateliérem a prostory pro výstavy, ať už například výtvarných prací nebo archeologických nálezů z okolí,“ dodal. Páté poschodí ve výšce patnácti metrů by mělo být kvůli ničím nerušenému rozhledu otevřené. Navazovat na něho bude věžička, která by měla dosahovat ještě o tři a půl metru výš.

Na pozemku by měl v horizontu deseti až dvaceti let vzniknout také přirozený lesopark s původními odrůdami stromů. Přilehlá hospodářská budova by sloužila jako moštárna či povidlárna. „Počítáme i s koutkem pro děti a malým amfiteátrem, kde by se mohla konat například amatérská divadelní představení,“ řekl Uhrovič. Vzniknout by tam měly i dvě sedmnáctimetrové horolezecké stěny.

Obyvatelům Hostišové se nápad líbí. „Obci to jen pomůže. Kříží se tu dvě cyklotrasy, přilákalo by to lidi. Více by se o Hostišové vědělo,“ myslí si obyvatel obce František Zatloukal. Plán získal také sympatie zlínského Klubu českých turistů. „Rozhledny jsou z hlediska tuzemského cestovního ruchu velice vyhledávané. Zvedl by se zájem turistů o danou oblast,“ myslí si Pavel Hanák ze sdružení. „V Hostišové to znám, bude tam dobrý výhled. Určitě bychom projekt podpořili,“ dodal.

Potřeba bude šesti milionů korun

Celá záležitost se nachází teprve ve fázi předprojektu. „Uhrovič požádal o změnu územního plánu, aby stavbu mohl zrealizovat, a místní zastupitelstvo mu vyhovělo. Asi rok teď však potrvá, než se vše vyřídí,“ uvedl starosta Hostišové Milan Šesták. Výstavba rozhledny s lesoparkem bude podle hrubých předběžných odhadů stát kolem šesti milionů korun. Část zaplatí iniciátoři sami a sponzoři. Peníze na projekt se pokusí získat i z dotací.