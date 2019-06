Velká očekávání a pak zklamání. Pro jiné radost. Zaznělo NE výstavbě nové nemocnice. Krajští zastupitelé v pátek ráno nepodpořili investiční záměr výstavby nové krajské nemocnice "na zelené louce“ ve Zlíně-Malenovicích.

Návrh získal podporu jen 21 zastupitelů. Ke schválení však bylo potřeba 23 hlasů z 45 možných.

Proti se vyjádřilo osm zastupitelů, 12 se hlasování zdrželo. Přítomných bylo 41, čtyři zastupitelé byli omluveni.

Nejednotnost koalice bude mít podle zastupitelů dopad na její stabilitu.

"Jsem velice nepříjemně překvapen a je to na mne vidět," komentoval hlasování hejtman. Prohru nečekal. V pondělí se celá koalice podle jeho slov dohodla, že bude hlasovat pro výstavbu.

"Zřejmě tedy koaliční partneři nepovažují za důležité držet slovo," uvedl hejtman. Hnutí ANO se podle jeho slov z neznámých důvodů zachovalo velmi nedospěle.

„V zásadě své koaliční partnery podvedlo,“ nebál se ostřejších slov hejtman. Krajské hnutí ANO je prý podrazilo a obelhalo. „Jsou to podrazáci,“ nebral si servítky.

Krajský šéf hnutí ANO Pavel Pustějovský ale uvedl, že nic takového neslíbili. „Snažili jsme se o získání upřesnění informací a hlavně jsme stáli o to, aby se záměr odhlasoval. Ať už s jakýmkoli výsledkem. Slib, že budeme hlasovat „pro“ nezazněl,“ vysvětlil.

Čunek: Nikdy bych zasedání nepřerušil

Hejtman kontroval tím, že jejich taktiku o další a další podklady snášel hodně dlouho.

„Někdy vlastně ani nevěděli, co chtějí,“ přidal s tím, že by nikdy pondělní zastupitelstvo nepřerušil, kdyby věděl, že bude hnutí ANO proti.

„To jsme mohli pondělí zasedání dokončit,“ uzavřel. „Jsem zklamaný, předkládali jsme skvělé řešení,“ sdělil Milan Plesar (STAN).

Právě podle koaličního STANu, který hlasoval pro záměr výstavby, zmařili zastupitelé hnutí ANO, dva zastupitelé za ODS a další opoziční zastupitelé investiční záměr nové krajské nemocnice.

"Hnutí ANO připravilo občany Zlína o 8 miliardovou investici do jejich zdraví. Je to osobní odpovědnost zlínského primátora Jiřího Korce," nechal se slyšet krajský předseda STAN Petr Gazdík.

Právě Jiří Korec byl jedním z šesti krajských zastupitelů ANO, který se hlasování zdržel.

„Jiří Sukop, taktéž z hnutí ANO, dokonce hlasoval proti,“ dodal Gazdík.

Korec: Těsná většina nestačí

„Můj hlas nebyl rozhodující,“ sdělil primátor. Navíc se domnívá, že by tak finančně náročný projekt rozhodně neměl projít těsnou většinou zastupitelů.

„Osobní vyjádření jsou nadále zbytečná,“ reagoval na slova Petra Gazdíka.

„Nemohli jsme s čistým svědomím hlasovat pro,“ uvedl lídr opozice Tomáš Pajonk.

Vadilo mu, že k dispozici byla jen jedna zpracovaná varianta. „To potom nerozhodujeme o nejlepší možnosti, ale musíme slepě věřit, že je správná,“ vysvětlil.

Podle jeho slov se snažili hejtmana několikrát přesvědčit, že je třeba se na projekt podívat i z jiného úhlu, ale byli dvakrát odmítnuti.

„Navrhuji dokončit práci s výběrem nejlepšího řešení pro kraj,“ zmínil.

Takové řešení navrhoval i krajský šéf hnutí ANO Pavel Pustějovský.

„Požadovali jsme několikrát vypracování oponentského posudku na rekonstrukci a dostavbu nových budov v současném areálu,“ osvětlil.

Hejtman se však nechal slyšet, že takový projekt nepodpoří. „To je nesmysl. Na konci procesu se ukáže, že to bude daleko dražší,“ vysvětlil.

Hrozí rozpad koalice! To mě netrápí, tvrdí hejtman

Současná situace z pohledu hnutí STAN vyvolává nestabilitu koaličních partnerů krajského zastupitelstva.

„Neumím si představit setrvání koalice. Nejen že se koaliční partneři zdrželi, ale statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop byl proti návrhu,“ sdělil radní a náměstek hejtmana Pavel Botek. Podle něj navíc přinesli velkou oběť v oblasti veřejné dopravy, když na žádost hnutí ANO její realizaci odložili.

„O fungování koalice budeme mluvit,“ potvrdil hejtman.

Dodal ale, že to, jak bude zbývají rok a půl před novými volbami koalice fungovat, ho ani moc netrápí.

„Už nemusí třeba fungovat vůbec, to už nějak dojede,“ přidal.

Nejvíce mu vadí, že se rozvoj zdravotnictví v kraji zastaví.

„Zdravotníkům v Baťově nemocnici už slibujeme 15 let, že se něco změní,“ komentoval.

Kraj bude muset podle hejtmana dál vyhazovat sto miliónů ročně na rekonstrukci současného areálu.

„To těm pikolíkům nevadí,“ komentoval. Do voleb prý není daleko, takže je přesvědčen, že ke zmaru zlínského zdravotnictví nedojde.

Valenta: Jednoznačně je to prohra koalice

Soukromníci jsou rádi, že záměr nebyl schválen.

„Věřím, že to ocení i velká část veřejnosti,“ uvedl Ivo Valenta.

Podle něj to byla jednoznačně prohra koalice. „Je velice silná. Kdyby byla kompaktní, nic bychom nezmohli,“ připustil a domnívá se, že hlasování bude mít na stabilitu koalice dopad. Navíc hejtman na týden odlétá pryč.

Ivo Valenta ale věří, že hejtman je bojovník a hlasování ještě několikrát zvedne. “Rozhodně to není mrtvý projekt,“ připustil.

Hejtman odletěl do Singapuru

O tom, co bude dál, se prý bude jednat. Konkrétní postup ale Jiří Čunek zatím nenaznačil.

Pár hodin po zasedání odletěl s lékařskou radou do Singapuru prohlížet šest nemocnic. „To se neztratí. Jakékoli řešení potřebuje nové informace,“ přiblížil s tím, že Baťa také posílal své lékaře po světě, aby věděli, jak vypadá zdravotnictví jinde. „Je potřeba se učit od těch nejlepších,“ sdělil.

„Kdybychom se ale rozhodli nestavět novou nemocnici, férové bude pozemky nabídnout lidem zpět. My jsme je vykupovali pouze za účelem stavby nové nemocnice,“ uzavřel.

Kolik již kraj na projekt nové nemocnice vynaložil? Hejtman uvedl, že pozemky stály přibližně 170 milionů korun, přípravy si vyžádaly už asi 7 milionů a starý projekt stál 30 milionů. „V roce 2016 již byl ale na vyhození, protože by se musel celý předělat,“ sdělil. „Máme kvalitní studii, na které jsme pracovali 400 dní. Bylo by smutné, to všechno vyhodit z okna,“ přidal. Pokud prý budou připravovat další variantu, bude to trvat zase roky. Náklady na cesty do zahraničí spojené s prohlídkami nemocnic pak Kraj Deníku neprozradil.