K tomuto dočasnému řešení museli radní přistoupit poté, co antimonopolní úřad dal stopku miliardovému tendru na nové autobusové dopravce, kteří měli v kraji zajišťovat dopravu v příštích deseti letech.

Kraj vybral dopravce pro šest oblastí.

„Ti zajistí dopravní obslužnost do doby, než bude úspěšně vysoutěžena klasická veřejná zakázka na delší časové období,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pavel Botek.

„Nejúspěšnější se stala ČSAD Vsetín. Nově u nás bude působit také Arriva Morava,“ přiblížil dále Pavel Botek.

Přestože jde o provizorní řešení, cestující by neměli přijít o komfort.

„Nechceme, aby nám po kraji jezdily pětadvacetileté staré vrány,“ usmál se náměstek.

„Jsme rádi, že jsme obhájili alespoň část oblastí, ale jako nejúspěšnější se rozhodně necítíme. Přišli jsme o oblast Valašskokloboucka, což znamená, že tak ztratíme 3,6 milionů kilometrů ročně. Nejúspěšnější je tak podle nás společnost Arriva Morava, která tuto oblast získává. Za ní ČSAD Uherské Hradiště a Krodos Bus, kteří své oblasti obhájili,“ komentoval rozhodnutí ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář.

Lidé se nemusí podle kraje obávat výrazně zvýšeného jízdného.

„Novinkou je, že tržby budou rizikem kraje. To znamená, že nebude jízdné stanovovat dopravce, nýbrž kraj,“ prozradil Botek.

Podle něj se hejtmanství snaží o jednotný tarif.

„V autobusech i regionálních vlacích. Je to pro nás trochu složitá situace, protože je to novinka a pracovníci KOVEDu (zkratka pro společnost Krajský koordinátor veřejné dopravy ve Zlínském kraji, pozn. red.) teď usilovně pracují na stanovení tarifu, který bude ryze kilometrický,“ přiblížil Pavel Botek.

Podle něj to znamená, že kraj chce, aby cestující zaplatili pouze za to, co skutečně ujedou. „Předpokládáme, že budou navrženy i slevové kupony. Nicméně nejsme schopni prozatím od 15. prosince zabezpečit, aby to byl tarif přestupný,“ doplnil Botek.

Další věc, která cestující zajímá je, v jakém rozsahu zůstanou stávající jízdní řády zachovány.

Na situaci reagovali na začátku roku citlivě zejména starostové obcí. Podle původních lednových úvah kraje měl být navýšen počet spojů. Starostové se však bouřili.

Podle nich šlo o nesmyslné spoje, které by jejich obyvatelé nevyužívali, a rozdíl by tak museli platit z obecních peněz. Navíc kraj plánoval, například na Valašskokloboucku, zrušit i dálkové spoje. K tomu vzhledem k aktuální situaci podle všeho nedojde.

„Otázkou zůstává, na jakou dobu bude toto dočasné opatření platné a jak bude řešena návaznost železniční a autobusové dopravy, protože vysoutěžený vlakový dopravce bude od prosince jezdit podle jízdních řádů nových,“ uvedla Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk.

„Vlakové jízdní řády byly doposud omezeny na absolutní, řekněme nulovou úroveň. Protože provoz vlaku je na kilometr podstatně dražší než u autobusu, tak kraj šel tehdy cestou, že omezoval dopravní výkon, a vlaky a autobusy na sebe skutečně nijak nenavazovaly. My jsme teď mohli nějak doplnit regionální vlaky, aby aspoň částečně a ve velkých uzlech na autobusy navazovaly. Po spuštění nových jízdních řádů uvidíme, jak se nám to povedlo. Budeme na to samozřejmě reagovat,“ komentoval Pavel Botek.

Vybraní dopravci

Oblast Uherské Hradiště – ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s. (nabídková cena 37,52 Kč bez DPH / 1 km).

Oblast Kroměříž – KRODOS BUS a. s. (nabídková cena 38,90 Kč bez DPH / 1 km)

Oblast Zlín – ČSAD Vsetín a. s. (nabídková cena 36,90 Kč bez DPH / 1 km)

Oblast Valašské Klobouky – ARRIVA MORAVA a. s. (nabídková cena 36,70 Kč bez DPH / 1 km)

Oblast Vsetín – ČSAD Vsetín a. s. (nabídková cena 38,90 Kč bez DPH / 1 km)

Oblast Valašské Meziříčí – ČSAD Vsetín (nabídková cena 39,90 Kč bez DPH / 1 km)