"Baťa byl skvělý investor, který se obklopil architekty. Víceméně začal éru, kdy byli Zlín a architektura spjati. A architekti to tady někam dotáhli," uvedla v rozhovoru pro Deník.

Paní Jiřičná, jak dnešní událost prožíváte? Stojíte za novou podobou Academia centra, ale nejen toho, vaše práce a Baťova univerzita jsou nerozlučně spjaté

Bez Petra Sáhy (první rektor UTB, pozn. red.) by se to nikdy nestalo. Samozřejmě, současný rektor Vladimír Sedlařík podpořil nový projekt centra, ale zásluhu na tom, že mě přivedl do Zlína, má Petr Sáha. Ještě předtím, než přišlo období Baťovy univerzity, jsme se potkali v Brně. Pamatuji si, že když jsem tenkrát řekla mamince, že jedu do Brna, a že mi dají doktorát, tak mi řekla: to nemají nikoho jiného, komu by to dali (úsměv)?

Váš tatínek byl architekt za baťovské éry, takže jste architekturu "zdědila" nejspíš i po něm. Tenkrát za Baťů pomáhali architekti budovat Zlín.

Architekt potřebuje klienty. Někdo mu musí dát zakázku, někdo ho musí zaplatit. Takže bez klientů jsou architekti úplně k ničemu. A Baťa byl skvělý investor, který se obklopil architekty. Víceméně začal éru, kdy Zlín a architektura byli spjati. A architekti to tady někam dotáhli!

Univerzita ve Zlíně slaví výročí. Otevřela novou aulu od Evy Jiřičné

Máte ještě nějaký sen, něco, čeho byste chtěla navrhnout?

Je mi třiaosmdesát, nevím, jestli ještě můžu cokoli vytvořit, ale mně to nevadí, stačí, když to bude například noha od stolu. Nemám velké ambice, já dělám ráda to, co někdo potřebuje a dobře mu to poslouží. Nemám sny, že musím předělat město Paříž, jsem docela spokojená.

V Londýně máte architektonické studio a od roku 1999 spolu s Petrem Vágnerem vedete i pražský ateliér AI DESIG. Takže asi máte stále hodně práce.

Máme velké množství práce, děláme bytovku a nemocnici, přestavujeme část zámku Pardubice, máme mnoho projektů, které nyní řešíme.

A ve Zlíně něco plánujete?

Ve Zlíně nyní ne, tato univerzitní aula byla tady zatím náš poslední projekt.