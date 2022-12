Od ledna se přesune správa Zimního stadionu Luďka Čajky i přilehlé PSG arény pod městskou společnost Steza. Důvodem je ekonomická optimalizace provozu, aby nedošlo k uzavření žádného ze stadionů z důvodu vysokých cen energií.

Změní se i struktura vedení klubu, po němž volalo město Zlín už před aktuální sezonou. Sníží se počet osob ve vedení, zvětší se provázání A týmu s mládeží a nastaví se jasné zodpovědnosti jednotlivých členů vedení. Společnost Berani Zlín s.r.o., pod kterou spadá A tým, bude mít nově jednoho jednatele, jímž bude Robert Hamrla.

„Chtěli jsme změny už po minulé nevydařené sezoně a bohužel ani současné sportovní výsledky neodpovídají kvalitě týmu. Navíc rozpočet na současnou sezonu byl nastaven velmi rizikově, kdy aktuálně není pokryta takřka polovina příjmové stránky,“ říká Jiří Korec.

Co říkáte na aktuální změny ve vlastnické struktuře klubu a nové spolumajitele Samohýl Holding a Trinity Bank?

Věděl jsem o tom, takže mě to nepřekvapilo. Vnímám pozitivně, že do zlínského hokeje vstupují další dva silní partneři. Je to podle mě vždy ku prospěchu věci, a uvidíme, co to přinese do budoucna.

Mění se tím pro vás něco?

Pro město se tím nemění vůbec nic. My máme i nadále v klubu 49% podíl. Postoje a budoucí vize nových subjektů v současnosti neznáme a za sebe to rozhodně nevnímám tak, že se aktuálně něco mění. Do klubu prostě vstoupily další dva subjekty a uvidíme, jaké názory s sebou z venku přinesou.

Proč vlastně město chce prodat svůj podíl v klubu?

Tento záměr uvádíme dlouhodobě. Například ve fotbale město také nemá žádný podíl a přesto zlínský fotbal podporujeme. Jednoduše vnímáme, že podíl v hokejovém klubu nepotřebujeme. Prodejem zároveň můžeme do klubu přivést nového silného partnera.

Nebyla tedy na stole varianta, že by město prodalo část svého podílu právě společnostem Samohýl Holding a Trinity Bank? Proběhla nějaká jednání?

Původně jsem si myslel, že se tito zájemci budou zajímat o podíl města. Byl jsem proto trochu překvapený, že se tak nestalo. Nic to ale nemění na tom, že náš podíl chceme i nadále prodat. Pokud o něj někdo projeví zájem, budeme s ním jednat. Jasně říkáme, že jsme ochotni prodat až celých 49 procent. Pokud by ale byl zájem pouze o část našeho podílu, s tím, že by město v klubu i nadále s nějakými procenty zůstalo, můžeme se o tom pobavit.

Čím si vysvětlujete, že ve výběrovém řízení neměl o podíl města vůbec nikdo zájem?

Mám informace, že zmínění dva noví partneři, kteří koupili procenta od zapsaného spolku Berani Zlín, si chtějí napřed zjistit, co se reálně v klubu děje, možná si i udělají nějaké audity. Každopádně až na základě dalších informací se budou rozhodovat, jestli například nevstoupí do jednání i s městem a neodkoupí podíl města. Zároveň oba subjekty vnímají město jako stabilního a velkého partnera, který zajišťuje celkovou stabilitu klubu. I to byl možná jeden z důvodů, proč se nakonec vydali jinou cestou. Kdyby totiž odkoupili náš podíl, museli by převzít tu největší zátěž. Z tohoto pohledu je jejich postup logický.

Město svůj podíl ještě před výběrovým řízením nabídlo společnosti PSG. Proč jste se nakonec nedohodli?

Protože nám za náš podíl nabídli víceméně tu úplně nejnižší částku, která nám dle našeho posudku vyšla. Dále nás také zajímalo, kolik financí budou do klubu dávat. PSG nás informovalo, že do klubu pošle stejné peníze jako doposud, avšak za podmínky, že město bude i nadále pokračovat ve financování klubu. My se však nechceme nějakým způsobem vázat, kolik peněz máme do hokeje dávat. Proto jsme tuto nabídku, která nás víceméně zavazovala a nepřinesla nic nového oproti současnému stavu, nevyužili.

Už víte, kolik peněz poputuje z městské kasy v příštím roce do klubu?

Kolik peněz poputuje do mládeže, zatím nedovedu přesně říct. Čekají nás totiž změny. Naším aktuálním cílem je, aby od 1. ledna byly převedeny zimní stadiony pod správu města. Oba dva jsou v současnosti naše, ale ze sta procent je má pronajatý spolek Berani Zlín, který nás oslovil, že má problémy s placením energií. Postavil nás tak do situace, kdy hrozí, že se buď jeden stadion úplně zavře, nebo po nás budou chtít výrazný finanční příspěvek. To pro nás ale nepřipadá v úvahu.

Oba stadiony proto převezme do správy město. Budeme hradit energie a zároveň budeme mít větší přehled, neboť uvidíme vyúčtování a budeme mít nad vším větší kontrolu, i včetně pronájmu ledu. Zároveň tak i zamezíme všelijakým spekulacím. Vše ale chceme zachovat stejně jako doposud, aby tam všichni mohli zůstat ve stejném rozvrhu, jak je aktuálně nastaven a sezona se dohrála bez větších změn. Co se týče peněz, předpokládám, že spolku Berani Zlín město dá zhruba deset milionů korun.

Takže na sebe vezmete celou správu stadionů, placení energií a navíc dáte spolku deset milionů korun na provoz?

Aktuálně jde do spolku Berani Zlín 11 milionů na pronájem obou zimních stadionů, které platí městu a my jim to vracíme. Vedle toho dostávají peníze na energie a to ve výši z předchozího roku, což je letos dohnalo. Vedle toho se také podporovala činnost mládeže pěti miliony korun. Aktuálně tedy počítáme, že zachováme těchto posledních zmíněných pět milionů a k tomu přidáme částku, která bude za nájem, který po nich v roce 2023 budeme chtít. Tudíž to bude víceméně stejné.

Vznikne nová společnost, která bude stadiony spravovat?

Správu zimních stadionů bude vykonávat provozní úsek, současným zaměstnancům bude nejspíš nabídnuto, aby přešli pod městskou společnost. Logicky se proto nabízí Steza, která aktuálně provozuje bazény.

V souvislosti se stadiony se hovoří o tom, že už PSG Arena a ZS Luďka Čajky nebudou jen pro Berany, ale že se tam dostanou i konkurenční Tigers. Jak to od nového roku tedy bude?

Nechceme někomu dávat prostor na úkor někoho jiného, ale nevidím jediný důvod, proč by tento klub nemohl dostat nějaké hodiny na městských halách. Nerozlišujeme, jestli je to jeden nebo druhý klub. Z pozice péče řádného hospodáře potřebujeme, abych se haly využívaly co nejvíce. Za sebe proto říkám, že se může stát, že na městských zimních stadionech budou hrát i hráči Tigers.

Jsou tady dva kluby, které oba budou chtít dostat rovnocenný prostor. Jak to vyřešíte do budoucna?

Těch variant řešení je mnoho, já teď nechci říkat, že za půl roku Berani přijdou o prostor na ledě na úkor Tigers. Stejně tak nechci naopak slibovat, že tam Tigers budou hrát a potom třeba nebudou. Necháváme to otevřené, je rozehraná sezona. Dělat teď nějaké zásadní změny v prvním pololetí kalendářního roku je z mého pohledu úplný nesmysl. Nejlepší by bylo, kdyby se oba kluby spolu byly schopny normálně domluvit a třeba i spolupracovat, než abychom tady měli dva soupeřící celky. Z pozice města chceme podporovat všechny stejně.

Pojďme k A-týmu. Kolik peněz jim v příštím roce pošle město?

To aktuálně řešíme. Probíhají jednání mezi jednateli a zástupci města, kteří mají na starost vyčíslení bonity reklamní plochy. Musíme zajistit, aby hodnota reklamy v první lize, byla adekvátní k částce, kterou město klubu poskytne. Aktuálně se tak pohybujeme zhruba v rozsahu osmi až deseti milionů korun za sezonu. Vedle toho jsme pak připraveni klubu poskytnout další asi čtyři miliony korun ve formě bonusů. Například milion korun za postup do semifinále, následně další za postup do finále, třetí za baráž a čtvrtý za postup do extraligy. Úplně přesně to ale zatím nemáme vyčísleno.

Peníze za postup jsou novinkou…

Nikdy to tak nebylo. Těmito bonusy navyšujeme celkovou částku, kterou do klubu za sezonu pošleme. Je to proto, že se chceme, v případě postupu, co nejvíce přiblížíme těm dosavadním 16 milionům. Problémem je také fakt, že jednatelé v rozpočtu předem počítají s tím, že město dá klubu 16 milionů korun, tolik my ale reálně nejsme schopni poskytnout…

Není takové jednání minimálně zvláštní?

Já bych pochopil, že o ty finance žádají. Nechápu ale, že s nimi počítají v rozpočtu.

Jaké máte informace o současné finanční situaci klubu?

Aktuálně mám informace kompletní. A přiznám se, že to je jeden z důvodů, proč řešíme, kolik peněz tam pošleme. Vzhledem k tomu, že rozpočet je takto nastavený a počítá s těmi šestnácti miliony od města, tak aktuálně zjišťujeme kolik financí tam můžeme reálně dát. Logicky totiž, když je tam nedáme, tak způsobíme, že něco nebude kryté. Mezi všemi jednateli jsme se shodli, že chceme, aby funkčnost klubu zůstala zachována a i kdyby se případně klub dostával do špatných čísel, tak mohu deklarovat, že současní majitelé společnost nenechají padnout.

Jaké má město v tomto ohledu možnosti?

Dříve jsme to řešili v sezoně, kterou vedl Patrik Kamas, který v průběhu sezony odstoupil a dokončil ji Adamík. Klub tehdy skončil ve ztrátě více než deseti milionů korun. Každý společník tenkrát dokrýval ztrátu v poměru svého vlastnického vstupu. Město tedy uhradilo 49 procent. Tohle je kupříkladu varianta, jak by se klubu mohlo pomoct, kdyby nějaká obdobná situace nastala. Věřím však, že k něčemu takovému nedojde.

Za chvíli za námi bude první polovina sezony. Jak zatím hodnotíte výsledky zlínských hokejistů?

Výsledky jsou trochu jako na houpačce. Na začátku sezony jsme byli tam, kde nikdo nechtěl a teď se to zase trochu zlepšuje. Na druhou stranu tabulka je vyrovnaná. Všichni bychom si samozřejmě po té sportovní stránce přáli, aby tým byl co nejvýš, rozhodující však bude play off. Je potřeba sestavit tým tak, aby měl chemii a dostatečnou fyzičku, aby zvládl play off i baráž. Teď je za mě proto důležité, aby vše fungovalo jak má, protože náš hlavní cíl je až v té případné baráži.

Dosavadní vlastnická struktura Beranů byla: Statutární město Zlín 49 %, HC Berani Zlín z.s. 41 % a PSG a.s. 10 %.

Po vstupu dvou nových spolumajitelů bude následující: Statutární město Zlín 49 %, HC Berani Zlín z.s. 21 %, PSG a.s. 10 %, Samohýl Holding a.s. 10 %, Recollect a.s. (Trinity Bank a.s.) 10 %.

Nová struktura klubu, o které informovalo město Zlín

Ve zlínském hokejovém klubu dojde na přelomu roku k zásadním změnám, které týkají provozování zimních stadionů i personálního obsazení.Zdroj: PSG Berani Zlín