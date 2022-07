Jde o přebudování bývalého hotelu na 20 startovacích bytů. Tento projekt bude ekologický, na budově budou namontovány fotovoltaické panely a nabíječka na elektromobil, ale ta zatím jen pro potřebu města, ne veřejnosti. Bude asi u pošty.

Pro nás je bydlení prioritou číslo jedna, ale každý projekt v oblasti bydlení má být ekologický a chytrý. K takovým projektům krom přestavby hotelu patří i zateplení našich tří bytových domů na sídlišti Vlára, které chceme provést ještě letos. A pokud to dotace dovolí, chceme zde instalovat fotovoltaické panely a současně tak snižovat závislost na klasických způsobech vytápění. Chceme dosáhnout postupného přechodu městských objektů, které jsou nyní vytápěny plynem, na nezávislé způsoby vytápění.

Zaznamenali jste s lepším komfortem bydlení a přílivem nových rodin zvýšený počet nových občánků?

Ano. Narodilo se u nás hodně dětí. Jestli lidé něco neodkládali v době covidu, tak je to zakládání rodin. To číslo mě moc potěšilo. A stejně jako například Brumov-Bylnice, také my máme nachystánu přístavbu mateřské školy, konkrétně na pracovišti v Hrádku. Už jen čekáme na vhodný dotační titul, abychom to zvládli zafinancovat nějak rozumně. Město už má vydané i stavební povolení.

Mnoho měst na Zlínsku řeší problémy s parkováním, jak je na tom Slavičín?

Jsme jedno z mála měst, které nemá ještě zpoplatněno parkování. Máme hodně parkovišť ve středu města, proto zvažujeme způsob jejich zpoplatnění. O parkoviště se totiž staráme, vkládáme do toho nemalé prostředky a potřebujeme, aby se nám nějakým způsobem začaly zase zpět vracet. Právě proto, že parkoviště nemáme zpoplatněna, evidujeme nešvar, který blokuje parkování pro místní v centru města. Lidé z okolních obcí, kteří ve Slavičíně pracují, nechávají stát svá vozidla na těchto centrálních parkovištích celý den.

Významní rodáci

Alois Bučánek (*6. září 1897, Slavičín †9. května 1945, Terezín, český sochař a legionář.

A.R.D. Alois Frajt (*19. září 1909 Slavičín †28. července 1978 Pozlovice), český římskokatolický kněz působící v litoměřické diecézi, vězeň nacistického koncentračního tábora v Dachau.

Jan Pivečka (*19. října 1919 Slavičín †5. ledna 2004 Zlín), český podnikatel, obuvník, který pracoval ve firmě Tomáše Bati. Po roce 1948 působil v zahraničí.

Anna Honová (rodným jménem Anna Krmenčíková, *8. srpna 1926 Slavičín †1. dubna 2019), česká disidentka a politická vězeňkyně.

Zbyněk Fojtů (*7. srpna 1963 Slavičín), český akademický sochař a medailér.

Lenka Šmerdová (*20. května 1964 Slavičín), česká brigádní generálka armády České republiky, jako první žena této hodnosti v české armádě. Předtím se už stala také první ženou české armády v hodnosti plukovnice.

Jan Frait (*28. listopadu 1965 Slavičín), český ekonom, profesor ekonomie, v letech 2000 až 2006 člen bankovní rady České národní banky.

ZAJÍMAVOSTI

Nejstarší stavbou ve Slavičíně je kostel sv. Vojtěcha. Pochází pravděpodobně z přelomu 11. a 12. století. Jeho zasvěcení patronu Uher zřejmě souvisí s polohou města na hranicích moravsko-uherské pomezní Lucké provincie.

Unikátním místem pro odpočinek je Pivečkův lesopark. Ve Slavičíně je rovněž zámek, který byl postaven kolem roku 1750, ale je pravděpodobné, že nějaký hrádek nebo tvrz tu stávala o mnoho let dříve.